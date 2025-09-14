ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़िये की दहशत; बरामदे में लेटे दो लोगों पर किया हमला, घर के बाहर बंधी बकरी खा गया

बहराइच: जिले में भेड़िया एक बार फिर आतंक मचा रहा है. ताजे घटनाक्रम में अलग-अलग गांवों में शनिवार रात सो रहे दो लोगों पर भेड़िये ने हमला किया है. इसमें एक महिला भी शामिल है. इसके साथ ही घर के बाहर बंधी बकरी को भेड़िये ने मार डाला. इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. बता दें कि पिछले साल भेड़िये के हमले में 10 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई थी. जबकि हमले में 60 लोग घायल हुए थे. तब वन विभाग की टीम ने 6 भेड़िये पकड़े थे.

जानकारी के मुताबिक, कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली नरेश पुरवा की रहने वाली 40 वर्षीय सारथी देवी घर के बाहर सो रही थी. इसी दौरान भेड़िये ने उन पर हमला कर दिया. हमले में सारथी गंभीर रूप से जख्मी हो गई. इसी तरह हरिराम पुरवा के रहने वाले मदन (35) घर के बरामदे में लेटा था. भेड़िया ने उनके सिर पर हमला कर घायल कर दिया. इस क्रम में प्रहलाद पूर्व ग्राम में घर के बाहर बंधी सुंदरलाल की बकरी को भेड़िये ने अपना निवाला बना लिया.

इस बारे में डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि हमले की जानकारी होते ही मौके पर टीम को भेजा गया. लगातार टीम रात्रि गश्त कर रही है. ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है. बताया कि यह पूरा एरिया करीब 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है. यहां पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है. जिसके चलते भेड़िये आसानी से एक से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं. पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है. जल्द ही भेड़िये को पकड़ लिया जाएगा.

मामले में एसपी रामनयम सिंह ने बताया कि वन विभाग टीम के साथ पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है. लगातार गश्त भी की जा रही है. मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जानकारी भी ली गई है. बता दें कि पिछले कुछ दिनों के अंदर भेड़िये ने एक के बाद चार लोगों पर हमला कर दिया था. जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी.