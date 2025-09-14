ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़िये की दहशत; बरामदे में लेटे दो लोगों पर किया हमला, घर के बाहर बंधी बकरी खा गया

हाल के दिनों में भेड़िये के हमले की 4 घटनाएं हो चुकीं, दो बच्चियों की मौत.

बहराइच में लौटा भेड़िया
बहराइच में लौटा भेड़िया (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 1:59 PM IST

4 Min Read
बहराइच: जिले में भेड़िया एक बार फिर आतंक मचा रहा है. ताजे घटनाक्रम में अलग-अलग गांवों में शनिवार रात सो रहे दो लोगों पर भेड़िये ने हमला किया है. इसमें एक महिला भी शामिल है. इसके साथ ही घर के बाहर बंधी बकरी को भेड़िये ने मार डाला. इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. बता दें कि पिछले साल भेड़िये के हमले में 10 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई थी. जबकि हमले में 60 लोग घायल हुए थे. तब वन विभाग की टीम ने 6 भेड़िये पकड़े थे.

जानकारी के मुताबिक, कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली नरेश पुरवा की रहने वाली 40 वर्षीय सारथी देवी घर के बाहर सो रही थी. इसी दौरान भेड़िये ने उन पर हमला कर दिया. हमले में सारथी गंभीर रूप से जख्मी हो गई. इसी तरह हरिराम पुरवा के रहने वाले मदन (35) घर के बरामदे में लेटा था. भेड़िया ने उनके सिर पर हमला कर घायल कर दिया. इस क्रम में प्रहलाद पूर्व ग्राम में घर के बाहर बंधी सुंदरलाल की बकरी को भेड़िये ने अपना निवाला बना लिया.

इस बारे में डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि हमले की जानकारी होते ही मौके पर टीम को भेजा गया. लगातार टीम रात्रि गश्त कर रही है. ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है. बताया कि यह पूरा एरिया करीब 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है. यहां पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है. जिसके चलते भेड़िये आसानी से एक से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं. पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है. जल्द ही भेड़िये को पकड़ लिया जाएगा.

मामले में एसपी रामनयम सिंह ने बताया कि वन विभाग टीम के साथ पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है. लगातार गश्त भी की जा रही है. मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जानकारी भी ली गई है. बता दें कि पिछले कुछ दिनों के अंदर भेड़िये ने एक के बाद चार लोगों पर हमला कर दिया था. जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी.

अब तक हमले की घटनाएं

  1. भौंरी बहोरवा ग्राम में बीते गुरुवार रात की भेड़िया मां की गोद से तीन माह की बच्ची को खींच ले गया था. मां राज श्री बच्ची को गोद में लेकर दूध पिला रही थी. इसी दौरान भेड़िया आया और पलक झपकते बच्ची पर हमला कर दिया. जब तक मां कुछ समझती भेड़िये ने बच्ची को अपने जबड़े में दबोच लिया था. इसके बाद तेजी से भाग निकला. मां के शोर मचाने पर लोग दौड़े लेकिन, कुछ पता नहीं चला. सुबह घर से काफी दूरी बच्ची के कपड़े व ब्रेसलेट मिला. इसके बाद मासूम का अधखाया शव बरामद हुआ.
  2. बौंडी थाना क्षेत्र इलाके में भेड़िये ने गुरुवार रात ही मंझारा तौकली बभननपुरवा की रहने वाली 60 वर्षीय शिव प्यारी पत्नी राजित राम यादव को उनके घर के पास हमला कर घायल कर दिया था. घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था.
  3. सिपहिया हुलास ग्राम निवासी आदर्श शुक्ला (18) पुत्र देवचंद शुक्ला ने बताया कि वह गुरुवार रात चारपाई पर लेटा था, तभी अचानक भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया था. शोर मचाने पर भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया.
  • पांच दिन पहले मंझारा तौकली ग्राम में घर में खाना खा रही 5 वर्षीय मासूम ज्योति पुत्री रंजीत को भेड़िया उठा कर ले गया था. जिसका शव घर से करीब 500 मीटर पर मिला था.

