ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बेकाबू सांड ने मचाया कहर; बाजार में खड़े लोगों को उठाकर पटका, 2 की मौत और 6 घायल

हमले के बाद सांड की भी हुई मौत, जांच में रेबिज से ग्रसित मिला आवारा पशु

Etv Bharat
बाजार में हमला करता सांड. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: तालों की नगरी में सांड के आतंक ने लोगों में दहशत फैला दी है. गांधी पार्क और क्वार्सी थाना क्षेत्र में सोमवार को सांड ने सड़क पर उत्पात मचाया.साड़ ने राह चलते लोगों पर हमला कर दिया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए. यह घटनाएं डोरी नगर, नगला तिकोना और मानसरोवर क्षेत्र में हुईं. घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है. बाद में साड़ की भी मौत हो गई.

डोरी नगर से ज्ञान सरोवर तक मचाया उत्पातः प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांड ने डोरी नगर से लेकर ज्ञान सरोवर तक कई लोगों को निशाना बनाया. सांड की तेज रफ्तार और आक्रामकता देखकर लोग इधर-उधर भागने लगे. सांड ने कई राहगीरों को सींगों से उठाकर पटक दिया. एक घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है लोग सड़क किनारे ठेले के पर खड़े हैं. तभी अचानक सांड आता है और युवक को हवा में उछालते हुए सड़क किनारे फेंक देता है.

एक ही सांड ने दो थाना क्षेत्र में किया हमला. (Video Credit; ETV Bharat)

कई घायल अस्पताल में भर्तीः जिलाधिकारी संजीव रंजन के मुताबिक, सांड के हमले में नगला तिकोना निवासी ध्रुव पाल और बरोला फाटक निवासी भोला की मौत हो गई है. भोला आटा मांगने का काम करते थे. परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह वह रोज की तरह निकले थे, तभी रास्ते में सांड ने उन पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल भोला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मलखान सिंह जिला अस्पताल के डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि भोला को मृत अवस्था में लाया गया था. वहीं, गांधी पार्क थाना क्षेत्र के मानसरोवर कॉलोनी में दूध लेने गए एक अन्य व्यक्ति पर भी सांड ने हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

सांड को था रेबीज संक्रमणः नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जांच में सांड में रेबीज बीमारी के लक्षण पाए गए. इस बीमारी से पीड़ित जानवर अत्यधिक हिंसक और असामान्य व्यवहार करने लगते हैं. घटना के बाद सांड की भी मौत हो गई. डॉक्टरों के अनुसार, रेबीज संक्रमित जानवर इंसानों के लिए घातक साबित हो सकते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सावधानी और तत्काल उपचार जरूरी है.

मृतकों के परिजनों को मिलेगी मददः जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि जानकारी मिली है कि एक सांड रेबीज से ग्रस्त था. अचानक से सांड ने लोगों पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई. रेबीज के कारण बाद में सांड की भी मृत्यु हो गई. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. शासन की ओर से नियमों के अनुसार पीड़ित परिवारों आर्थिक सहायता दी जाएगी. नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग को आवारा पशुओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. गौशालाओं से किसी भी सांड के बाहर निकलने की शिकायत नहीं मिली है.

लोगों में दहशत, सुरक्षा पर उठे सवाल: इन घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि शहर में आवारा सांड और गायों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन नगर निगम इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रहा. अब यह घटना प्रशासन के लिए चेतावनी है कि सार्वजनिक सुरक्षा और पशु प्रबंधन दोनों ही क्षेत्रों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है.

इसे भी पढ़ें-सांड़ ने 6 लोगों को उठाकर पटका, एक की मौत; बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद काबू में आया खूंखार 'कालिया'

For All Latest Updates

TAGGED:

BULL ATTACK IN ALIGARHTWO PEOPLE DIED BULL ATTACKBULL UNCONTROLLABLE ALIGARHअलीगढ़ में सांड़ हमलाBULL TERROR ALIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.