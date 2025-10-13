ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बेकाबू सांड ने मचाया कहर; बाजार में खड़े लोगों को उठाकर पटका, 2 की मौत और 6 घायल

अलीगढ़: तालों की नगरी में सांड के आतंक ने लोगों में दहशत फैला दी है. गांधी पार्क और क्वार्सी थाना क्षेत्र में सोमवार को सांड ने सड़क पर उत्पात मचाया.साड़ ने राह चलते लोगों पर हमला कर दिया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए. यह घटनाएं डोरी नगर, नगला तिकोना और मानसरोवर क्षेत्र में हुईं. घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है. बाद में साड़ की भी मौत हो गई.

डोरी नगर से ज्ञान सरोवर तक मचाया उत्पातः प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांड ने डोरी नगर से लेकर ज्ञान सरोवर तक कई लोगों को निशाना बनाया. सांड की तेज रफ्तार और आक्रामकता देखकर लोग इधर-उधर भागने लगे. सांड ने कई राहगीरों को सींगों से उठाकर पटक दिया. एक घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है लोग सड़क किनारे ठेले के पर खड़े हैं. तभी अचानक सांड आता है और युवक को हवा में उछालते हुए सड़क किनारे फेंक देता है.

एक ही सांड ने दो थाना क्षेत्र में किया हमला. (Video Credit; ETV Bharat)

कई घायल अस्पताल में भर्तीः जिलाधिकारी संजीव रंजन के मुताबिक, सांड के हमले में नगला तिकोना निवासी ध्रुव पाल और बरोला फाटक निवासी भोला की मौत हो गई है. भोला आटा मांगने का काम करते थे. परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह वह रोज की तरह निकले थे, तभी रास्ते में सांड ने उन पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल भोला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मलखान सिंह जिला अस्पताल के डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि भोला को मृत अवस्था में लाया गया था. वहीं, गांधी पार्क थाना क्षेत्र के मानसरोवर कॉलोनी में दूध लेने गए एक अन्य व्यक्ति पर भी सांड ने हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.