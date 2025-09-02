बक्सर: जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के दहिवर गांव में दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है. विषाक्त भोजन खाने से 35 वर्षीय पिता के साथ 5 वर्षीय मासूम की भी मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी और दो बच्चों के अलावे तीन लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

विषाक्त भोजन खाने से पिता पुत्र की मौत: घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना प्रभारी संजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं. वहीं ग्रामीणों की मानें तो परिवारों के सातों सदस्यों ने पास्ता खाने के बाद दूध पिया जिसके बाद सभी की हालत गम्भीर होती चली गयी. थोड़ी देर के बाद बाप बेटे की मौत हो गई.

"फास्ट फूड खाने के बाद सभी ने दूध पिया था. चंद मिनट बाद सभी की हालात बिगड़ने लगी."- बीरेंद्र कुमार, ग्रामीण

पांच की हालत गंभीर: घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक थाना क्षेत्र के दहिवर गांव के कुशवाहा टोला निवासी किशुन महतो (35) के 9 सदस्यीय संयुक्त परिवार है. रात्रि में दो सदस्यों को छोड़कर बच्चों समेत कुल सात सदस्यों ने एक साथ बैठकर भोजन किया, जिसके चंद मिनट बाद ही सबकी हालात बिगड़ती चली गयी.

घर के दो लोगों ने नहीं खाया था खाना: आनन-फानन में सभी को बक्सर सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां किशुन महतो और उनके पुत्र अमित की मौत हो गई, जबकि उनके पत्नी, दो बच्चे समेत कुल पांच लोगों का इलाज चल रहा .घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बारीकी से मामले की जांच करने में जुट गई है.

"9 सदस्यों का संयुक्त परिवार था, जिसमें से 7 ने रात्रि में भोजन किया था. वहीं दो लोग भोजन नहीं किये. पांच लोगों का इलाज चल रहा है. इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है कि भोजन विषाक्त कैसे बना. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा."- संजय कुमार, थाना प्रभारी

गांव में मातम: गौरतलब है कि इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है. वहीं घटनास्थल पर पुलिस के कई वरीय अधिकारी भी पहुंच गए हैं. पुलिस भोजन न करने वाले दोनों सदस्यों की वजह तलाशने में लगी हुई है.

पास्ता बनाने के दौरान बरते सावधानी: गेहूं से बने मैदे या सूजी से पास्ता तैयार किया जाता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को उबालकर नरम किया जाता है. फिर पानी निकाल दिया जाता है. इसके बाद इसमें तेल या मक्खन डालकर सब्जियों, मिर्च, नमक और मसालों को भूना जाता है. कुछ लोगो टोमेटो या व्हाइट सॉस भी डालते हैं. बच्चों को पास्ता बेहद पसंद आता है, लेकिन इसे साफ-सफाई के साथ बनाना चाहिए और पास्ता बासी तो नहीं है ये भी ध्यान देना जरूरी है. अगर पास्ता बासी हो जाए या खराब सामग्री से बनाया जाए, तो यह हेल्थ के लिए हानिकारक होता है.

