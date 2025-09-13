ETV Bharat / state

चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह पर शिकंजा, एसएसपी की स्पेशल टीम ने छिनतई करने वाले को दबोचा

रांची एसएसपी की स्पेशल टीम ने चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है.

Two people including criminal of chain snatching gang arrested by police in Ranchi
पुलिस के शिकंजे में छिनतई के आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2025 at 10:44 PM IST

रांचीः राजधानी में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के एक शातिर अपराधी सहित दो को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अपराधी ने हाल के दिनों में रांची के अलग-अलग इलाकों से एक दर्जन से ज्यादा छिनतई की वारदातों को अंजाम दिया था.

जेवर खपाने वाला भी गिरफ्तार

डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची शहर में हाल ही में चेन छिनतई की कई घटनाएं घटी थीं. ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया. इसी क्रम में रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के निवारणपुर स्थित तपोवन मंदिर के पास से 11 सितंबर को पूर्व की घटनाओं में शामिल बाइक सवार अपराधकर्मी द्वारा ही एक महिला के गले से सोने का चेन छिनतई की सूचना प्राप्त हुई थी.

इस संबंध में चुटिया थाना कांड संख्या-216/2025 दिनांक-11.09.2025 धारा-309 (6) बी०एन०एस के तहत कांड दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रांची के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक, नगर, रांची के नेतृत्व में अपराधकर्मी का पहचान कर अविलंब गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया.

Two people including criminal of chain snatching gang arrested by police in Ranchi
अपराधियों के पास से बरामद सामग्री (ETV Bharat)

विशेष टीम ने तकनीकी सहायता, सी०सी०टी०वी कैमरा के गहन छानबीन के आधार पर घटना में शामिल बाइक सवार अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधी का नाम असरुद्दीन है.

दर्जन भर कांडों का खुलासा

आरोपी असरुद्दीन के द्वारा बताया गया कि वह रांची के विभिन्न इलाको में करीब 12-14 स्थानो पर चेन छिनतई की वारदातों को अंजाम दे चुका है. असरुद्दीन की निशानदेही पर ही छिनतई किया हुआ सोना खरीदने वाले महामाया ज्वेलर्स, कडरु फुल टोली स्थित दुकान के मालिक पप्पु सोनार को भी गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार अपराधियों के पास से चुटिया निवारणपुर की महिला से छिनतई किया गया सोने का चेन सहित, सोने को गला कर बनाया हुआ सोने का अन्य सामग्री करीब 30.08 ग्राम सोना, ज्वेलरी दुकान से बरामद किया गया है. छिनतई में शामिल अभियुक्त मो० असरुदीन अंसारी और जेवर दुकानदार दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. ये पूर्व मे भी कई लूट/छिनतई के कई कांडों में जेल जा चुके हैं.

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम और पता

  • असरुद्दीन अंसारी, उम्न करीब 45 वर्ष, पिता- जुलफान अंसारी, पता- सा०-हीरी बड़काटोली, थाना- लोहरदगा जिला- लोहरदगा.
  • पप्पू कुमार, उम्र करीब 40 वर्ष, पिता- झुलन प्रसाद, पता- सा० मधुकम थाना- सुखदेवनगर जिला -रांची.

जब्त सामान

  1. सोने का टुटा हुआ चेन- 01 पीस वजन 8.15 ग्राम.
  2. नोज पीन- 11 पीस वजन 1.59 ग्राम.
  3. नोज पीन- 77 पीस वजन 9.32 ग्राम.
  4. छोटा नाक का छोटा नथिया- 05 पीस वजन 0.78 ग्राम.
  5. नथिया- 03 पीस वजन 0.76 ग्राम.
  6. नोज पीन- 01 पीस-0.30 ग्राम.
  7. सोना टुकडा- 03 पीस एवं नोज पीन- 02 पीस वजन 0.26 ग्राम.
  8. नोज पीन- 30 पीस वजन 2.72 ग्राम.
  9. नोज पीन- 20 पीस वजन 3.56 ग्राम.
  10. नोज पीन- 30 पीस 2.71 ग्राम
  11. सोना टुकड़ा- 03 पीस वजन 0.50 ग्राम.
  12. सोना गलाने का सामान.
  13. घटना में इस्तेमाल काले रंग की बाइक जिसपर फर्जी न०- प्लेट JH01C7844 लगाया हुआ और हेलमेट.

