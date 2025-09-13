ETV Bharat / state

चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह पर शिकंजा, एसएसपी की स्पेशल टीम ने छिनतई करने वाले को दबोचा

पुलिस के शिकंजे में छिनतई के आरोपी ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के एक शातिर अपराधी सहित दो को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अपराधी ने हाल के दिनों में रांची के अलग-अलग इलाकों से एक दर्जन से ज्यादा छिनतई की वारदातों को अंजाम दिया था.

जेवर खपाने वाला भी गिरफ्तार

डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची शहर में हाल ही में चेन छिनतई की कई घटनाएं घटी थीं. ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया. इसी क्रम में रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के निवारणपुर स्थित तपोवन मंदिर के पास से 11 सितंबर को पूर्व की घटनाओं में शामिल बाइक सवार अपराधकर्मी द्वारा ही एक महिला के गले से सोने का चेन छिनतई की सूचना प्राप्त हुई थी.

इस संबंध में चुटिया थाना कांड संख्या-216/2025 दिनांक-11.09.2025 धारा-309 (6) बी०एन०एस के तहत कांड दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रांची के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक, नगर, रांची के नेतृत्व में अपराधकर्मी का पहचान कर अविलंब गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया.

अपराधियों के पास से बरामद सामग्री (ETV Bharat)

विशेष टीम ने तकनीकी सहायता, सी०सी०टी०वी कैमरा के गहन छानबीन के आधार पर घटना में शामिल बाइक सवार अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधी का नाम असरुद्दीन है.

दर्जन भर कांडों का खुलासा