साहिबगंज में बनाया जा रहा था फर्जी आधार कार्ड! मामले में पुलिस ने दो को दबोचा

साहिबगंज में जाली दस्तावेजों से आधार कार्ड बनाने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

FAKE AADHAAR CARDS MAKING
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
साहिबगंज: जाली दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने के मामले में जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में सोती चौकी पांगरो का निवासी मोनू चौधरी और हाथीगढ़ सकरीगली का निवासी राजदेव उरांव शामिल हैं. मोनू चौधरी मदनसाही में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) का संचालक है.

पुलिस की कार्रवाई और जब्त सामग्री

डीएसपी (मुख्यालय) विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोनू चौधरी और राजदेव उरांव को गिरफ्तार किया. पुलिस ने सीएसपी से आधार कार्ड बनाने के लिए उपयोग होने वाले कई संदिग्ध ई-आधार कार्ड, स्कैनर मशीन, थंब स्कैनर और आई स्कैनर सहित अन्य सामग्री जब्त की है. जब्त सामग्री की जांच की जा रही है.

मुख्यालय डीएसपी का बयान (ईटीवी भारत)

यूआईडीएआई पदाधिकारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के पदाधिकारी संदीप कुमार के बयान के आधार पर जिरवाबाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. संदीप कुमार को सूचना मिली थी कि असम के आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर मदनसाही के एक सीएसपी में जाली दस्तावेजों के आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों के लिए आधार कार्ड बनाए जा रहे थे. इस सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है.

भाजपा ने उठाया था घुसपैठ का मुद्दा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को साहिबगंज, राजमहल, उधवा और अन्य क्षेत्रों में सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाती रही है. भाजपा नेताओं का दावा है कि जाली दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाकर उन्हें इन क्षेत्रों में बसाने की साजिश चल रही है. पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की है. पुलिस और यूआईडीएआई अब इस मामले की तह तक जाने के लिए संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं ताकि इस अवैध गतिविधि के पीछे के नेटवर्क का खुलासा हो सके.

