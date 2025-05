ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में दो बड़े हादसे, बड़कोट में बोलेरो खाई में गिरी, चिन्यालीसौड़ में ट्रक पलटा, 2 लोगों की मौत - ACCIDENTS IN UTTARKASHI

उत्तरकाशी में दो बड़े हादसों में दो लोगों की मौत. ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 26, 2025 at 11:40 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 12:13 AM IST 2 Min Read

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि तीन लोग घायल हो गए. एक हादसा बड़कोट के खरादी में हुआ. जहां बोलेरो वाहन खाई में जा गिरा. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं दूसरा हादसा चिन्यालीसौड़ में हुआ. जहां ट्रक सड़क पर पलट गया. हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि तीन व्यक्ति घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक, 25 मई को थाना बड़कोट के माध्यम से एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि यमुनोत्री रोड में खरादी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. सूचना मिलते ही पोस्ट बड़कोट से एसडीआरएफ टीम उपनिरीक्षक नवीन कुमार के नेतृत्व में रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. घटना स्थल पर वाहन बोलेरो UK-03TA1142 यमुनोत्री रोड पर खरादी के पास अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 150 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ. वाहन में एक ही व्यक्ति सवार था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई. एसडीआरएफ टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर उक्त युवक के शव को कड़ी मशक्कत के बाद गहरी खाई से निकालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया. शव को जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया. मृतक की पहचान 26 वर्षीय संतोष राणा पुत्र बूटा राम निवासी स्यालव, उत्तरकाशी के रूप में हुई है.

Last Updated : May 27, 2025 at 12:13 AM IST