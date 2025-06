ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा, सड़क से नीचे गिरा पिकअप वाहन, 2 लोगों की मौत - ROAD ACCIDENT IN UTTARKASHI

उत्तरकाशी में सड़क से नीचे गिरा पिकअप वाहन ( PHOTO-ETV Bharat )

Published : June 6, 2025 at 11:14 PM IST | Updated : June 7, 2025 at 12:06 AM IST

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शुक्रवार देर शाम बड़ा हादसा हुआ. मोरी- त्यूणी मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. घायल की हालत नाजुक है. जानकारी के मुताबिक, 6 जून शुक्रवार देर शाम करीब 8:30 बजे तहसील मोरी अंतर्गत मोरी-त्यूणी मोटर मार्ग पर वन विभाग बेरियर के पास पिकअप वाहन संख्या UK 16CA 2248 अनियंत्रित होकर रोड से नीचे जा गिरा. हादसे के दौरान वाहन में 3 लोग सवार थे. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

