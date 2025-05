ETV Bharat / state

केदारनाथ हाईवे पर भीषण हादसा, तीर्थयात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत, कई घायल - ACCIDENT ON KEDARNATH HIGHWAY

केदारनाथ हाईवे पर भीषण हादसा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 30, 2025 at 10:03 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 11:35 PM IST 2 Min Read

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बड़ा हादसा हो गया. केदारनाथ धाम जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसा गौरीकुंड हाईवे पर काकडागाड़ के पास हुआ. बताया जा रहा है कि मैक्स पर अचानक से पत्थर गिरा. इस हादसे में ड्राइवर समेत एक यात्री की मौत हो गई, जबकि अन्य चार यात्री के घायल होने की सूचना है. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार तीस मई को देर शाम रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे पर रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब तीस किमी दूर काकडागाड में अचानक पहाड़ी से यात्रियों के मैक्स वाहन पर पत्थर गिरा. हादसे के समय वाहन में चालक समेत छह यात्री सवार थे.

