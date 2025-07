ETV Bharat / state

दिल्ली: ओल्ड गोविंदपुरा में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत - FIRE IN GOVINDPURA HOUSE

बिल्डिंग में लगी भीषण आग ( Etv Bharat )

Published : July 16, 2025 at 7:33 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 8:51 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आग की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला दिल्ली के पुराने गोविंदपुरा इलाके का है. यहां मंगलवार रात को एक मकान में भीषण आग लग गई. जिसमें दो लोगों की मौत की खबर है जबकि 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. 4 लोगों को डॉ. हेडगेवार अस्पताल भेजा गया. अग्निशमन अधिकारी दीपक हुड्डा ने कहा, "...आग लगने की सूचना मिलते ही हम यहां पहुंचे. हमने यहां बचाव कार्य किया, 4 लोगों को हमने निकाला, आग बुझा दी गई है... हमारी 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं..." घटना की पुष्टि करते हुए शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि मंगलवार रात 20:46 बजे थाना जगतपुरी को आग लगने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में पता चला कि पुराने गोविंदपुरा की एक बंद गली में स्थित मकान में कुल 10 लोग फंसे थे. दमकल विभाग और पुलिस की मदद से छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

