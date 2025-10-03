ETV Bharat / state

फरीदाबाद में पिता ने पहले बनाया वीडियो फिर तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी, दो की हालत गंभीर

फरीदाबाद: फरीदाबाद जिले से शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. धौज थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में एक 32 वर्षीय युवक कर्मवीर ने अपनी तीन नाबालिग बेटियों के साथ खुदकुशी की कोशिश की. इस दर्दनाक घटना में कर्मवीर और उसकी 10 वर्षीय बड़ी बेटी छवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो छोटी बेटियां निशु (8 साल) और सृष्टि (6 साल) की हालत गंभीर बनी हुई है. पशु बांधने वाले बाड़े में की खुदकुशी: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो कर्मवीर अपने घर के बाहर बने पशु बांधने वाले बाड़े में बेटियों के साथ सोया करता था. गुरुवार रात भी वह वहीं सोया और शुक्रवार सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच उसने पहले तीनों बेटियों के साथ खुदकुशी करने की कोशिश की. इस दौरान कर्मवीर और उसकी एक बेटी की मौत हो गई. जबकि दो बच्चियों की हालत गंभीर बनी हुई है. आज सुबह परिवार के एक सदस्य ने बाड़े में चारों को देखा तो शोर मचाने लगा. इसके बाद गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी. फरीदाबाद में पिता ने पहले बनाया वीडियो फिर तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी (ETV Bharat) दो बच्चियां अस्पताल में भर्ती: इधर, घटना की सूचना मिलने पर धौज थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. जांच में पाया गया कि दो बच्चियों की सांसें चल रही थीं. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. मृतक कर्मवीर और बड़ी बेटी छवि के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है.