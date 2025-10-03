ETV Bharat / state

फरीदाबाद में पिता ने पहले बनाया वीडियो फिर तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी, दो की हालत गंभीर

फरीदाबाद में शख्स ने पहले वीडियो बनाया फिर अपनी बच्चियों के साथ खुदकुशी कर ली. दो बच्चियों की हालत गंभीर है.

Two people died by suicide in Faridabad
तीन बेटियों के साथ पिता ने की खुदकुशी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2025 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: फरीदाबाद जिले से शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. धौज थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में एक 32 वर्षीय युवक कर्मवीर ने अपनी तीन नाबालिग बेटियों के साथ खुदकुशी की कोशिश की. इस दर्दनाक घटना में कर्मवीर और उसकी 10 वर्षीय बड़ी बेटी छवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो छोटी बेटियां निशु (8 साल) और सृष्टि (6 साल) की हालत गंभीर बनी हुई है.

पशु बांधने वाले बाड़े में की खुदकुशी: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो कर्मवीर अपने घर के बाहर बने पशु बांधने वाले बाड़े में बेटियों के साथ सोया करता था. गुरुवार रात भी वह वहीं सोया और शुक्रवार सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच उसने पहले तीनों बेटियों के साथ खुदकुशी करने की कोशिश की. इस दौरान कर्मवीर और उसकी एक बेटी की मौत हो गई. जबकि दो बच्चियों की हालत गंभीर बनी हुई है. आज सुबह परिवार के एक सदस्य ने बाड़े में चारों को देखा तो शोर मचाने लगा. इसके बाद गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी.

फरीदाबाद में पिता ने पहले बनाया वीडियो फिर तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी (ETV Bharat)

दो बच्चियां अस्पताल में भर्ती: इधर, घटना की सूचना मिलने पर धौज थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. जांच में पाया गया कि दो बच्चियों की सांसें चल रही थीं. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. मृतक कर्मवीर और बड़ी बेटी छवि के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है.

पहले रिकॉर्ड किया वीडियो: इस घटना ने और सनसनी तब मचाई जब यह सामने आया कि खुदकुशी से पहले कर्मवीर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. वीडियो में उसने अपनी पत्नी चंचल, सास बबिता, सालियां ज्योति, पूजा और पत्नी की बुआ पूनम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कर्मवीर ने आरोप लगाया कि ये सभी महिलाएं वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं. उसने कहा कि उसकी मौत के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं और पुलिस इन सभी के मोबाइल फोन की जांच करे.

Two people died by suicide in Faridabad
फरीदाबाद में पिता ने बेटियों के साथ की खुदकुशी (ETV Bharat)

डेढ़ साल से चल रहा पारिवारिक विवाद: गांव वालों की मानें तो कर्मवीर और उसके ससुराल पक्ष के बीच पिछले डेढ़ साल से विवाद चल रहा था. इसी के चलते पति-पत्नी अलग रह रहे थे. करीब एक सप्ताह पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से कर्मवीर मानसिक रूप से काफी परेशान था. वह डेयरी चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था और बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाता था.

जांच में जुटी पुलिस: पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव का है. मृतक द्वारा बनाए गए वीडियो की जांच की जा रही है. साथ ही मृतक के परिजनों और ससुराल पक्ष से पूछताछ की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

ये भी पढ़ें:रेवाड़ी में व्यक्ति की हत्या, तीन आरोपियों ने श्मशान घाट ले जाकर पीटा, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर हुए फरार

For All Latest Updates

TAGGED:

FARIDABAD DHAUJ POLICE STATIONFARIDABAD DHAUJ NEKPURSUICIDE DIED IN FARIDABADफरीदाबाद में खुदकुशी केसDIED BY SUICIDE IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.