फरीदाबाद में पिता ने पहले बनाया वीडियो फिर तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी, दो की हालत गंभीर
फरीदाबाद में शख्स ने पहले वीडियो बनाया फिर अपनी बच्चियों के साथ खुदकुशी कर ली. दो बच्चियों की हालत गंभीर है.
Published : October 3, 2025 at 12:59 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद जिले से शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. धौज थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में एक 32 वर्षीय युवक कर्मवीर ने अपनी तीन नाबालिग बेटियों के साथ खुदकुशी की कोशिश की. इस दर्दनाक घटना में कर्मवीर और उसकी 10 वर्षीय बड़ी बेटी छवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो छोटी बेटियां निशु (8 साल) और सृष्टि (6 साल) की हालत गंभीर बनी हुई है.
पशु बांधने वाले बाड़े में की खुदकुशी: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो कर्मवीर अपने घर के बाहर बने पशु बांधने वाले बाड़े में बेटियों के साथ सोया करता था. गुरुवार रात भी वह वहीं सोया और शुक्रवार सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच उसने पहले तीनों बेटियों के साथ खुदकुशी करने की कोशिश की. इस दौरान कर्मवीर और उसकी एक बेटी की मौत हो गई. जबकि दो बच्चियों की हालत गंभीर बनी हुई है. आज सुबह परिवार के एक सदस्य ने बाड़े में चारों को देखा तो शोर मचाने लगा. इसके बाद गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी.
दो बच्चियां अस्पताल में भर्ती: इधर, घटना की सूचना मिलने पर धौज थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. जांच में पाया गया कि दो बच्चियों की सांसें चल रही थीं. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. मृतक कर्मवीर और बड़ी बेटी छवि के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है.
पहले रिकॉर्ड किया वीडियो: इस घटना ने और सनसनी तब मचाई जब यह सामने आया कि खुदकुशी से पहले कर्मवीर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. वीडियो में उसने अपनी पत्नी चंचल, सास बबिता, सालियां ज्योति, पूजा और पत्नी की बुआ पूनम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कर्मवीर ने आरोप लगाया कि ये सभी महिलाएं वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं. उसने कहा कि उसकी मौत के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं और पुलिस इन सभी के मोबाइल फोन की जांच करे.
डेढ़ साल से चल रहा पारिवारिक विवाद: गांव वालों की मानें तो कर्मवीर और उसके ससुराल पक्ष के बीच पिछले डेढ़ साल से विवाद चल रहा था. इसी के चलते पति-पत्नी अलग रह रहे थे. करीब एक सप्ताह पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से कर्मवीर मानसिक रूप से काफी परेशान था. वह डेयरी चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था और बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाता था.
जांच में जुटी पुलिस: पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव का है. मृतक द्वारा बनाए गए वीडियो की जांच की जा रही है. साथ ही मृतक के परिजनों और ससुराल पक्ष से पूछताछ की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके.
