भीलवाड़ा: नाड़ी में डूबने से बुआ और भतीजी की मौत, भैंस को पानी पिलाते समय हादसा
भीलवाड़ा के सालिया गांव में नाड़ी में डूबने से बुआ-भतीजी की मौत. परिवार और गांव में शोक की लहर.
Published : September 26, 2025 at 7:10 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा उपखंड क्षेत्र के सालिया गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. सालिया गांव निवासी बीएसटीसी फाइनल ईयर की छात्रा तेजी गुर्जर खेत पर भैंस चरा रही थीं. दोपहर के समय वे भैसों को पानी पिलाने नाड़ी की ओर गईं. जैसे ही उन्होंने भैंसों को पानी पिलाना शुरू किया, अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगीं.
थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाली तेजी गुर्जर और टीना पढ़ाई में अव्वल थीं. दोनों अपने परिवार की लाडली और उज्ज्वल भविष्य वाली बेटियां थीं. परिवार और रिश्तेदारों को उनकी अचानक हुई मौत ने गहरा आघात पहुंचाया है.
बचाने की कोशिश में भतीजी भी डूबी: उन्होंने बताया कि तेजी गुर्जर को डूबता देख उनकी भतीजी टीना, जो कक्षा दसवीं में अध्ययनरत थी, उन्हें बचाने के लिए नाड़ी में कूद गई, लेकिन गहरे पानी में समाने से वह भी बाहर नहीं निकल पाईं. देखते ही देखते परिवार की दोनों बेटियां नाड़ी की लहरों में हमेशा के लिए समा गईं.
पुलिस और ग्रामीणों ने शव निकाले: हादसे की सूचना समाजसेवी मेवाराम गुर्जर ने शिवपुर चौकी पर दी. सूचना पाकर चौकी प्रभारी रेवत सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से दोनों शव नाड़ी से बाहर निकाले गए. पुलिस ने दोनों शवों का करेड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया.