ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से गिरा मलबा, डबरानी के पास दो लोग दबे - LANDSLIDE ON GANGOTRI HIGHWAY

उत्तरकाशी जिले में से बड़ी खबर सामने आई है. डबरानी के पास गंगोत्री हाईवे पर दो लोग हाईवे पर गिरे मलबे में दब गए.

Etv Bharat
फाइल फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 19, 2025 at 6:52 PM IST

3 Min Read

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला डबरानी इलाके का है, जहां गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा. बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे दो लोग दबे हुए है, जिनकी मौत होने की आशंका है. हालांकि अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है.

पहाड़ी से गिरे मबले के नीचे दबे दो लोग: फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हाईवे के क्षतिग्रस्त क्षेत्र को दो लोग पैदल ही पार कर रहे थे, तभी अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा. बताया जा रहा है कि पहाड़ी से मलबा इतनी तेजी से गिरा कि दोनों युवकों को भागने का मौका तक नहीं मिला और दोनों उसी मलबे के नीचे दब गए. मलबे के नीचे दबे दोनों युवक सुक्की गांव के बताए जा रहे हैं.

गंगोत्री हाईवे को बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रखा है: बता दें कि पांच अगस्त को आई आपदा के बाद गंगोत्री हाईवे को बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रखा है. कई जगहों पर सड़क ही गायब हो गई है. डबरानी के पास गंगोत्री हाईवे का 250 मीटर हिस्सा बह गया था, जिसके बाद यहां बीआरओ की मशीने हाईवे खोलने में लगी हुई है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हाईवे खोलने में काफी दिक्कतें आ रही है. ऐसे में रोजमर्रा के काम के लिए भी स्थानीय लोगों को हाईवे पर पैदल ही चलना पड़ रहा है.

गौरतलब हो कि उत्तरकाशी जिले के धराली में पांच अगस्त को खीरगंगा में दोपहर करीब 1.30 बजे पानी का सैलाब आया था, जो पूरे धराली का तबाह कर गया था. धराली की इस आपदा का असर पूरी हर्षिल घाटी में देखने को मिला था. धराली से लेकर डबरानी के पास गंगोत्री हाईवे भी जगह-जगह टूट गया था. तभी से जहां धराली में लापता हुए 66 लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं गंगोत्री हाईवे के टूटे हुए हिस्से को भी सही करा जा रहा है, ताकि धराली तक सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सके.

गंगोत्री हाईवे के जगह-जगह टूटने के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि सरकार और शासन-प्रशासन अपने स्तर पर स्थानीय लोगों की हर संभव मदद कर रहा है. धराली और हर्षिल समेत आसपास के तमाम इलाकों में हेलीकॉप्टर से जरूरत की सभी सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन राहत कार्यों में सबसे बड़ी परेशानी मौसम बन रहा है.

पढ़ें---

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला डबरानी इलाके का है, जहां गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा. बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे दो लोग दबे हुए है, जिनकी मौत होने की आशंका है. हालांकि अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है.

पहाड़ी से गिरे मबले के नीचे दबे दो लोग: फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हाईवे के क्षतिग्रस्त क्षेत्र को दो लोग पैदल ही पार कर रहे थे, तभी अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा. बताया जा रहा है कि पहाड़ी से मलबा इतनी तेजी से गिरा कि दोनों युवकों को भागने का मौका तक नहीं मिला और दोनों उसी मलबे के नीचे दब गए. मलबे के नीचे दबे दोनों युवक सुक्की गांव के बताए जा रहे हैं.

गंगोत्री हाईवे को बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रखा है: बता दें कि पांच अगस्त को आई आपदा के बाद गंगोत्री हाईवे को बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रखा है. कई जगहों पर सड़क ही गायब हो गई है. डबरानी के पास गंगोत्री हाईवे का 250 मीटर हिस्सा बह गया था, जिसके बाद यहां बीआरओ की मशीने हाईवे खोलने में लगी हुई है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हाईवे खोलने में काफी दिक्कतें आ रही है. ऐसे में रोजमर्रा के काम के लिए भी स्थानीय लोगों को हाईवे पर पैदल ही चलना पड़ रहा है.

गौरतलब हो कि उत्तरकाशी जिले के धराली में पांच अगस्त को खीरगंगा में दोपहर करीब 1.30 बजे पानी का सैलाब आया था, जो पूरे धराली का तबाह कर गया था. धराली की इस आपदा का असर पूरी हर्षिल घाटी में देखने को मिला था. धराली से लेकर डबरानी के पास गंगोत्री हाईवे भी जगह-जगह टूट गया था. तभी से जहां धराली में लापता हुए 66 लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं गंगोत्री हाईवे के टूटे हुए हिस्से को भी सही करा जा रहा है, ताकि धराली तक सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सके.

गंगोत्री हाईवे के जगह-जगह टूटने के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि सरकार और शासन-प्रशासन अपने स्तर पर स्थानीय लोगों की हर संभव मदद कर रहा है. धराली और हर्षिल समेत आसपास के तमाम इलाकों में हेलीकॉप्टर से जरूरत की सभी सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन राहत कार्यों में सबसे बड़ी परेशानी मौसम बन रहा है.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO PEOPLE BURIED UNDER DEBRISLANDSLIDE NEAR DABRANI UTTARKASHIगंगोत्री हाईवे पर दो लोग दबेगंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइडLANDSLIDE ON GANGOTRI HIGHWAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.