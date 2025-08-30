अररिया: बिहार में रोज हत्या के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला अररिया से सामने आया है, जहां पर भूमि विवाद को लेकर 2 लोगों की मौत हो गई. ये घटना भरगामा थाना के धनेश्वरी गांव की है.

अररिया में डबल मर्डर: मृतकों की पहचान जय कुमार यादव और नयन यादव के रूप में हुई है. दरअसल बालू और सीमेंट के डिपो में सोए जयकुमार की शुक्रवार रात करीब 2 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह डिपो पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव का है.

भीड़ ने घर में लगाई आग: घटना के बाद नाराज लोग आरोपी नयन यादव के घर पहुंचे और उसके घर में आग लगा दी. जिससे नायन यादव की भी जिंदा जलकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव और नयन यादव ( आग में जिंदा जला व्यक्ति) का जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था.

नयन यादव के घर में लगी आग से बाइक को नुकसान (ETV Bharat)

पुलिस ने लोगों को कराया शांत: जय कुमार (मृतक) गुड्डू यादव का सहयोगी था. जिससे आरोप है कि नयन यादव ( आग में जिंदा जला व्यक्ति) ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद भरगामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और नाराज लोगों को शांत कराया.

गांव में भारी पुलिस बल तैनात: इसके बाद फारबिसगंज SDPO घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. गांव में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है.

घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat)

क्या कहते हैं ग्रामीण?: स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना में नयन यादव के घर की लाइट बंद हो गई थी. बाप-बेटा दोनों सड़क पर घूम रहे थे. जिस समय डिपो में घटना घटी उसी समय नयन यादव के घर में भी आग लग गई. गुड्डू यादव और नयन यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद था. नयन यादव के घर कोई आता-जाता नहीं था. ऐसे में उसने (नयन यादव) खुद आग लगा ली है.

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक?: अररिया पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने बताया की घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित कर रही है. उन्होंने बताया कि आरोप है कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे की हत्या कर दी है. हालांकि जांच के बाद ही इस सबंध में सही जानकारी मिल पाएगी.

''भरगामा के धनेश्वरी गांव में पुराने भूमि विवाद में जय कुमार यादव की गोली मारकर हत्या की गई है. इसके बाद नयन यादव को जलाकर मारने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है''. - अंजनी कुमार,अररिया पुलिस अधीक्षक

