ETV Bharat / state

बिहार में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी को जिंदा जलाया, जमीन विवाद में वारदात - DOUBLE MURDER IN ARARIA

बिहार में जमीन विवाद के चलते खौफनाक अंजाम देखने को मिला, एक युवक की हत्या के बाद दूसरे पक्ष ने आरोपी को जिंदा जला दिया.

DOUBLE MURDER IN ARARIA
डबल मर्डर की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read

अररिया: बिहार में रोज हत्या के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला अररिया से सामने आया है, जहां पर भूमि विवाद को लेकर 2 लोगों की मौत हो गई. ये घटना भरगामा थाना के धनेश्वरी गांव की है.

अररिया में डबल मर्डर: मृतकों की पहचान जय कुमार यादव और नयन यादव के रूप में हुई है. दरअसल बालू और सीमेंट के डिपो में सोए जयकुमार की शुक्रवार रात करीब 2 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह डिपो पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव का है.

भीड़ ने घर में लगाई आग: घटना के बाद नाराज लोग आरोपी नयन यादव के घर पहुंचे और उसके घर में आग लगा दी. जिससे नायन यादव की भी जिंदा जलकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव और नयन यादव ( आग में जिंदा जला व्यक्ति) का जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था.

DOUBLE MURDER IN ARARIA
नयन यादव के घर में लगी आग से बाइक को नुकसान (ETV Bharat)

पुलिस ने लोगों को कराया शांत: जय कुमार (मृतक) गुड्डू यादव का सहयोगी था. जिससे आरोप है कि नयन यादव ( आग में जिंदा जला व्यक्ति) ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद भरगामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और नाराज लोगों को शांत कराया.

गांव में भारी पुलिस बल तैनात: इसके बाद फारबिसगंज SDPO घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. गांव में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है.

DOUBLE MURDER IN ARARIA
घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat)

क्या कहते हैं ग्रामीण?: स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना में नयन यादव के घर की लाइट बंद हो गई थी. बाप-बेटा दोनों सड़क पर घूम रहे थे. जिस समय डिपो में घटना घटी उसी समय नयन यादव के घर में भी आग लग गई. गुड्डू यादव और नयन यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद था. नयन यादव के घर कोई आता-जाता नहीं था. ऐसे में उसने (नयन यादव) खुद आग लगा ली है.

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक?: अररिया पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने बताया की घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित कर रही है. उन्होंने बताया कि आरोप है कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे की हत्या कर दी है. हालांकि जांच के बाद ही इस सबंध में सही जानकारी मिल पाएगी.

''भरगामा के धनेश्वरी गांव में पुराने भूमि विवाद में जय कुमार यादव की गोली मारकर हत्या की गई है. इसके बाद नयन यादव को जलाकर मारने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है''. - अंजनी कुमार,अररिया पुलिस अधीक्षक

ये भी पढ़ें-

अररिया: बिहार में रोज हत्या के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला अररिया से सामने आया है, जहां पर भूमि विवाद को लेकर 2 लोगों की मौत हो गई. ये घटना भरगामा थाना के धनेश्वरी गांव की है.

अररिया में डबल मर्डर: मृतकों की पहचान जय कुमार यादव और नयन यादव के रूप में हुई है. दरअसल बालू और सीमेंट के डिपो में सोए जयकुमार की शुक्रवार रात करीब 2 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह डिपो पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव का है.

भीड़ ने घर में लगाई आग: घटना के बाद नाराज लोग आरोपी नयन यादव के घर पहुंचे और उसके घर में आग लगा दी. जिससे नायन यादव की भी जिंदा जलकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव और नयन यादव ( आग में जिंदा जला व्यक्ति) का जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था.

DOUBLE MURDER IN ARARIA
नयन यादव के घर में लगी आग से बाइक को नुकसान (ETV Bharat)

पुलिस ने लोगों को कराया शांत: जय कुमार (मृतक) गुड्डू यादव का सहयोगी था. जिससे आरोप है कि नयन यादव ( आग में जिंदा जला व्यक्ति) ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद भरगामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और नाराज लोगों को शांत कराया.

गांव में भारी पुलिस बल तैनात: इसके बाद फारबिसगंज SDPO घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. गांव में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है.

DOUBLE MURDER IN ARARIA
घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat)

क्या कहते हैं ग्रामीण?: स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना में नयन यादव के घर की लाइट बंद हो गई थी. बाप-बेटा दोनों सड़क पर घूम रहे थे. जिस समय डिपो में घटना घटी उसी समय नयन यादव के घर में भी आग लग गई. गुड्डू यादव और नयन यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद था. नयन यादव के घर कोई आता-जाता नहीं था. ऐसे में उसने (नयन यादव) खुद आग लगा ली है.

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक?: अररिया पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने बताया की घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित कर रही है. उन्होंने बताया कि आरोप है कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे की हत्या कर दी है. हालांकि जांच के बाद ही इस सबंध में सही जानकारी मिल पाएगी.

''भरगामा के धनेश्वरी गांव में पुराने भूमि विवाद में जय कुमार यादव की गोली मारकर हत्या की गई है. इसके बाद नयन यादव को जलाकर मारने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है''. - अंजनी कुमार,अररिया पुलिस अधीक्षक

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

ARARIA NEWSBIHAR NEWSअररिया में डबल मर्डरजमीन विवाद में हत्याDOUBLE MURDER IN ARARIA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.