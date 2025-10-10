ETV Bharat / state

सेना में भर्ती का झांसा देकर महिला NCC कैडेट से ठगी; वर्दी पहनाकर बनाया फर्जी सिपाही, दो पर केस दर्ज

महराजगंज: जिले के निचलौल थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. महिला एनसीसी कैडेट को सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर जालसाजों ने फर्जी भर्ती प्रक्रिया कराई, वर्दी पहनाई और लाखों रुपए की डिमांड की. पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब पीड़ित कैडेट को अपने साथ धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ. फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

निचलौल क्षेत्र के डोमा कांटी गांव निवासी नगमा, बढ़या गांव स्थित डोमा खंड कृषक इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा और एनसीसी कैडेट है. नगमा ने बताया कि 10 अगस्त 2025 को मठलार सलेमपुर में फायरिंग ट्रेनिंग के लिए गई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात धीरज कुमार नामक युवक से हुई. उसने खुद को सेना भर्ती से जुड़ा बताया और आर्मी में भर्ती कराने का झांसा दिया. 23 सितंबर को धीरज ने नगमा को फोन करके गोरखपुर बुलाया. अगले दिन जब नगमा वहां पहुंची, तो धीरज पहले से मौजूद था.

सेना की वर्दी पहनाई, ट्रेनिंग कराई: पीड़िता नगमा ने बताया कि वहां पर उसे सेना की वर्दी पहनाई और अगले दिन फील्ड में ट्रेनिंग कराई. फील्ड में 5 बच्चियां और 6 लड़के मौजूद थे. मेडिकल कॉलेज के पास सभी का ब्लड टेस्ट भी कराया गया. इसके बाद धीरज ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2.70 लाख रुपए देने होंगे.

इस दौरान नगमा और अन्य अभ्यर्थियों को बस से राजस्थान के पुष्कर ले जाया गया. वहां अंगद मिश्रा नाम के व्यक्ति से मुलाकात कराई गई. उसे सीओ बताकर कहा गया कि वहीं नियुक्ति कराएगा. वहां पैसे की डिमांड की गई और मार्च में ज्वाइनिंग लेटर मिलने का झांसा देकर नगमा को घर भेज दिया गया. हालांकि नगमा ने पैसे नहीं दिए.