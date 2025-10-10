सेना में भर्ती का झांसा देकर महिला NCC कैडेट से ठगी; वर्दी पहनाकर बनाया फर्जी सिपाही, दो पर केस दर्ज
निचलौल थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़ित नगमा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 12:03 PM IST
महराजगंज: जिले के निचलौल थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. महिला एनसीसी कैडेट को सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर जालसाजों ने फर्जी भर्ती प्रक्रिया कराई, वर्दी पहनाई और लाखों रुपए की डिमांड की. पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब पीड़ित कैडेट को अपने साथ धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ. फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
निचलौल क्षेत्र के डोमा कांटी गांव निवासी नगमा, बढ़या गांव स्थित डोमा खंड कृषक इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा और एनसीसी कैडेट है. नगमा ने बताया कि 10 अगस्त 2025 को मठलार सलेमपुर में फायरिंग ट्रेनिंग के लिए गई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात धीरज कुमार नामक युवक से हुई. उसने खुद को सेना भर्ती से जुड़ा बताया और आर्मी में भर्ती कराने का झांसा दिया. 23 सितंबर को धीरज ने नगमा को फोन करके गोरखपुर बुलाया. अगले दिन जब नगमा वहां पहुंची, तो धीरज पहले से मौजूद था.
सेना की वर्दी पहनाई, ट्रेनिंग कराई: पीड़िता नगमा ने बताया कि वहां पर उसे सेना की वर्दी पहनाई और अगले दिन फील्ड में ट्रेनिंग कराई. फील्ड में 5 बच्चियां और 6 लड़के मौजूद थे. मेडिकल कॉलेज के पास सभी का ब्लड टेस्ट भी कराया गया. इसके बाद धीरज ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2.70 लाख रुपए देने होंगे.
इस दौरान नगमा और अन्य अभ्यर्थियों को बस से राजस्थान के पुष्कर ले जाया गया. वहां अंगद मिश्रा नाम के व्यक्ति से मुलाकात कराई गई. उसे सीओ बताकर कहा गया कि वहीं नियुक्ति कराएगा. वहां पैसे की डिमांड की गई और मार्च में ज्वाइनिंग लेटर मिलने का झांसा देकर नगमा को घर भेज दिया गया. हालांकि नगमा ने पैसे नहीं दिए.
नगमा ने बताया कि गांव लौटने पर उसे सेना की वर्दी में देखकर लोग खुशी से झूम उठे. उसे तिरंगे के साथ वाहन में बैठाकर देशभक्ति गीतों के साथ जश्न मनाया गया, लेकिन जब कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई, तो सबकी खुशी सदमे में बदल गई.
थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़ित नगमा की तहरीर पर आरोपी धीरज कुमार और अंगद मिश्रा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
यह भी पढ़ें: कानपुर के दो अस्पतालों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस; जांच में 40.58 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान मिला