ETV Bharat / state

मोटी रकम के साथ स्टेशन पर पकड़ाए दो लोग, धनबाद आरपीएफ ने किया आईटी के हवाले

धनबाद रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में कैश के साथ दो लोग पकड़े गए हैं.

Two people arrested with large amount of cash at Dhanbad railway station
कैश के साथ आरपीएफ के शिकंजे में दो लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः रेलवे द्वारा ऑपरेशन सर्तक चलाया जा रहा है. इसी क्रम में मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर चलाए गए चेकिंग अभियान आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है. आरपीएफ को यह सफलता सीआईबी की सूचना पर मिली है.

सीआईबी से सूचना मिलने के बाद एक्टिव मोड में आई आरपीएफ टीम ने धनबाद रेलवे स्टेशन पर गहन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान स्टेशन के साउथ साइड लगेज स्कैनर के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों के पिट्ठू बैग से 41 लाख 22 हजार 400 रुपया कैश बरामद हुआ.

वहीं आरपीएफ और CIB की टीम ने कार्रवाई कर दोनों को हिरासत में लिया और बरामद रुपयों को आयकर विभाग के सुपुर्द कर दिया. हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों की पहचान हरेंद्र प्रसाद (50 वर्ष) और संतोष कुमार खरवार (45 वर्ष) के रूप में की गई है. संतोष बिहार के रोहतास जिला में सूर्यपुरा का रहने वाला है. दोनों ने रुपयों को अखबार व गमछे में छुपाकर स्कैनर से बचने की कोशिश की थी. फिलहाल रकम को सुरक्षित सीलबंद कर शस्त्रागार में रखा गया है और आगे की जांच आयकर विभाग कर रही है.

इस कार्रवाई को लेकर आरपीएफ कमांडेंट अनुराग मीणा ने बताया कि धनबाद रेलवे स्टेशन के साउथ साइड स्कैनर मशीन जांच के दौरान बड़ी रकम पकड़ी गई है. आयकर विभाग के अधिकारियों को पूछताछ में दोनों ने बताया है कि दोनों गल्ला व्यापारी हैं. दोनों दीक्षाभूमि एक्सप्रेस से धनबाद से सासाराम जाने वाले थे. फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

चेकिंग अभियान में आरपीएफ को सफलताDHANBAD RAILWAY STATIONTWO PEOPLE ARRESTED WITH CASHDHANBAD RAILWAY DIVISIONCASH SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.