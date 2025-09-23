मोटी रकम के साथ स्टेशन पर पकड़ाए दो लोग, धनबाद आरपीएफ ने किया आईटी के हवाले
धनबाद रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में कैश के साथ दो लोग पकड़े गए हैं.
Published : September 23, 2025 at 6:04 PM IST
धनबादः रेलवे द्वारा ऑपरेशन सर्तक चलाया जा रहा है. इसी क्रम में मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर चलाए गए चेकिंग अभियान आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है. आरपीएफ को यह सफलता सीआईबी की सूचना पर मिली है.
सीआईबी से सूचना मिलने के बाद एक्टिव मोड में आई आरपीएफ टीम ने धनबाद रेलवे स्टेशन पर गहन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान स्टेशन के साउथ साइड लगेज स्कैनर के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों के पिट्ठू बैग से 41 लाख 22 हजार 400 रुपया कैश बरामद हुआ.
वहीं आरपीएफ और CIB की टीम ने कार्रवाई कर दोनों को हिरासत में लिया और बरामद रुपयों को आयकर विभाग के सुपुर्द कर दिया. हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों की पहचान हरेंद्र प्रसाद (50 वर्ष) और संतोष कुमार खरवार (45 वर्ष) के रूप में की गई है. संतोष बिहार के रोहतास जिला में सूर्यपुरा का रहने वाला है. दोनों ने रुपयों को अखबार व गमछे में छुपाकर स्कैनर से बचने की कोशिश की थी. फिलहाल रकम को सुरक्षित सीलबंद कर शस्त्रागार में रखा गया है और आगे की जांच आयकर विभाग कर रही है.
इस कार्रवाई को लेकर आरपीएफ कमांडेंट अनुराग मीणा ने बताया कि धनबाद रेलवे स्टेशन के साउथ साइड स्कैनर मशीन जांच के दौरान बड़ी रकम पकड़ी गई है. आयकर विभाग के अधिकारियों को पूछताछ में दोनों ने बताया है कि दोनों गल्ला व्यापारी हैं. दोनों दीक्षाभूमि एक्सप्रेस से धनबाद से सासाराम जाने वाले थे. फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं.
