सहारनपुर में कुत्ते को डंडा मारने पर भिड़े दो पक्ष, जमकर हुई पत्थरबाजी, अस्पताल पहुंचे भाजपा और भीम आर्मी के नेता आपस में भिड़े - SAHARANPUR NEWS

दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 18, 2025 at 7:54 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 8:57 PM IST 2 Min Read

सहारनपुर : कुत्ते को डंडा मारने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों के लोगों ने गाली-गलौज करते हुए पत्थर फेंके. लाठी-डंडे से मारपीट की. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामाल शांत कराया. संघर्ष में महिला और बुजुर्ग समेत 8 लोग घायल हुए हैं. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. मामला गांव साधारणपुर का है. पंडित रमेश शर्मा का गांव की ही शालू के बीच कुत्ते को डंडा मारने को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते दोनों में गाली-गलौज होने लगी. दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए. पत्थर चलने गए. तभी एक पक्ष के लोगों ने हवाई फायरिंग कर दी. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर शांत किया. कुत्ते को डंडा मारने पर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे. (Video Credit; ETV Bharat)

दो घायलों को हायर सेंटर किया रेफर : पथराव और मारपीट में रमेश शर्मा की ओर से सुमंत शर्मा, अरुणलता शर्मा, आशुतोष शर्मा और सोनू शर्मा घायल हो गए. जबकि दूसरे पक्ष से शालू और अभिजीत घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है. डॉक्टरों ने दो लोगों को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया. भाजपा और भीम आर्मी के नेता अस्पताल पहुंचे : प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सोनकर ने बताया- मामले की जांच की जा रही है. तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही भाजपा और भीम आर्मी के नेता भी अस्पताल पहुंच गए. भाजपा नेता गजराज राणा, दीपक त्यागी, रुद्र त्यागी, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रोहित कौशिक, शुभम वत्स के अलावा भीम आर्मी के नेता भी घायलों से मिले. अस्पताल में भी हुआ बवाल : इसी दौरान ब्राह्मण त्यागी समाज के कुछ युवकों और भीम आर्मी के समर्थकों के बीच कहासुनी हो गई. मौके पर मौजूद भाजपा नेताओं और भीम आर्मी के बड़े नेताओं ने स्थिति को संभाला. पूरे अस्पताल में पुलिस बल तैनात किया गया है. सहारनपुर ग्रामीण एसपी सागर जैन ने बताया कि मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था. गांव में स्थिति सामान्य है. मेडिकल रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की जांच की जाएगी. यह भी पढ़ें: जालौन में प्रेमी के लिए पत्नी ने पति को मार डाला, पहले गला दबाया, फिर छत से फेंका, दो साल पहले हुई थी शादी - JALAUN NEWS

Last Updated : May 18, 2025 at 8:57 PM IST