राजसमंद: जिले के दिवेर थाना क्षेत्र के बाघाना जंगल में स्थित गोरीधाम कुंड पर रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. उदयपुर की बीपीसीएल कंपनी के दो सुरक्षा अधिकारी नहाते वक्त डूब गए. घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया और दोनों शव बाहर निकाले.

मृतकों की पहचान और घटना का विवरण: दिवेर थाना प्रभारी भवानीशंकर ने बताया कि मृतकों की पहचान उत्तरप्रदेश झांसी निवासी 30 वर्षीय अखिलेश पाल पुत्र सूरज पाल और 32 वर्षीय दीपेंद्र पुत्र महेंद्र वर्मा के रूप में हुई है. दोनों अधिकारी रविवार को अवकाश पर कार से गोरीधाम कुंड घूमने पहुंचे थे. नहाने के दौरान पानी की गहराई में जाने से दोनों की डूबकर मौत हो गई.

शव को बाहर लाने में ग्रामवासियों की मदद: घटना की सूचना मिलते ही बाघाना प्रशासक विष्णु मेवाड़ा और क्षेत्रीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे. पुलिस, पंचायत और ग्रामवासियों के सहयोग से शवों को कुंड से बाहर निकालकर करीब 2 से 3 किलोमीटर पैदल लाया गया. इसके बाद एम्बुलेंस से शवों को देवगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी भेजा गया. परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आने के बाद पोस्टमार्टम होगा.

रेस्क्यू अभियान में बाघाना प्रशासक विष्णु मेवाड़ा के साथ देवीलाल, कैलाशसिंह, पन्नासिंह, रामसिंह, ओमप्रकाश, प्रेमसिंह, विजय शर्मा और योगेश सेन ने अहम भूमिका निभाई. स्थानीय लोगों ने बताया कि जल बहाव वाले क्षेत्रों, नदियों, तालाबों और कुंडों में लगातार हादसे हो रहे हैं. गोरीधाम कुंड पर चेतावनी संकेतक और गहराई की सूचना लगे होने के बावजूद लोग लापरवाह बने रहते हैं. सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करने की वजह से इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही हैं.

