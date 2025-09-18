ETV Bharat / state

रांची विश्वविद्यालय के बढ़ते कदम, दो एनएसएस स्वयंसेवक का राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन

रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवक ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 18, 2025 at 7:42 PM IST 2 Min Read