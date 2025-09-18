ETV Bharat / state

रांची विश्वविद्यालय के बढ़ते कदम, दो एनएसएस स्वयंसेवक का राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन

रांची विश्वविद्यालय ने सामाजिक योगदान में राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया है.

Two NSS volunteers from Ranchi University selected for President Award
रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड के रांची विश्वविद्यालय ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है. विश्वविद्यालय के दो एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) स्वयंसेवक, डोरंडा महाविद्यालय के दिवाकर आनंद और विमेंस कॉलेज की दीक्षा कुमारी को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान और नेतृत्व क्षमता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. यह उपलब्धि न केवल रांची विश्वविद्यालय बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए गौरव का क्षण है.

दिवाकर आनंद का योगदान

दिवाकर आनंद ने ग्रामीण साक्षरता अभियान, नशामुक्ति जागरूकता, रक्तदान शिविरों का आयोजन, स्वास्थ्य जागरुकता रैलियों और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में सक्रिय भागीदारी की. सामाजिक समरसता और जन-जागरुकता के क्षेत्र में उनका समर्पण युवाओं के बीच उन्हें एक आदर्श बनाता है.

Two NSS volunteers from Ranchi University selected for President Award
राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक दिवाकर आनंद (ETV Bharat)

दीक्षा कुमारी की पहल

वीमेंस कॉलेज की दीक्षा कुमारी ने स्वच्छ भारत अभियान, महिला सशक्तिकरण, वृक्षारोपण और वंचित बच्चों की शिक्षा-सहायता में उल्लेखनीय योगदान दिया. उन्होंने शहरी और ग्रामीण स्लम क्षेत्रों में काम करते हुए जागरुकता और जनभागीदारी को बढ़ावा दिया. उनकी सेवा-भावना ने कई समुदायों को सीधे प्रभावित किया है.

Two NSS volunteers from Ranchi University selected for President Award
राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक दीक्षा कुमारी (ETV Bharat)

कुलपति ने क्या कहा

रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) डी.के. सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है. दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी ने जो कार्य किए हैं, वो न केवल विश्वविद्यालय बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणादायी हैं. राष्ट्रपति पुरस्कार उनके कठिन परिश्रम और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रमाण है.

अन्य पदाधिकारियों की प्रतिक्रिया

डीएसडब्ल्यू डॉ. सुदेश कुमार साहू ने कहा कि यह उपलब्धि यह दिखाती है कि अगर युवा शक्ति सही दिशा में प्रयुक्त हो, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है. विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी अजय कुमार ने इसे आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा बताया. एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉ. ब्रजेश कुमार ने कहा कि दिवाकर और दीक्षा का चयन समर्पण और निःस्वार्थ सेवा की पहचान है. यह विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाता है.

Two NSS volunteers from Ranchi University selected for President Award
रांची विश्वविद्यालय पदाधिकारी के साथ दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी (ETV Bharat)

डोरंडा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजकुमार शर्मा ने दिवाकर को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य समाजसेवा से जुड़ा होना चाहिए. वहीं, रांची विमेंस कॉलेज की प्राचार्या डॉ. विनीता सिंह ने कहा कि दीक्षा की सफलता छात्राओं को नई दिशा और प्रेरणा देगी.

इसे भी पढे़ं- झारखंड की शिक्षिका श्वेता शर्मा के पढ़ाने का खास है अंदाज, बच्चे करते हैं एंजॉय, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के लिए हुआ चयन

इसे भी पढ़ें- विभावि में प्रारंभ हुआ 'विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम', 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य

For All Latest Updates

TAGGED:

राष्ट्रीय सेवा योजनाNSS VOLUNTEERS SELECTED FOR AWARDदिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारीRANCHI UNIVERSITYNSS VOLUNTEERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.