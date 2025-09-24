ETV Bharat / state

राजस्थान लोक सेवा आयोग के तीनों नए सदस्यों ने संभाला कार्यभार

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में नवनियुक्त तीनों सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है. कार्यभार ग्रहण करने वालों में डॉ. सुनील कुमार बिस्सू और डॉ. अशोक कुमार कलवार और पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी शामिल रहे. मंगलवार को राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने तीनों की नियुक्ति की थी. बुधवार को आयोग कार्यालय में अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू और सचिव रामनिवास मेहता ने दोनों नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

बिस्सू और अशोक कुमार का प्रोफाइल: नवनियुक्त सदस्य डॉ. सुनील कुमार बिस्सू गणित विषय में पीएचडी हैं और अजमेर के निवासी हैं. वे कई विश्वविद्यालयों में अकादमिक कमेटी व बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं. उनके 35 शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं और वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ से भी जुड़े रहे हैं. दूसरे सदस्य डॉ. अशोक कुमार जोधपुर के निवासी और कैंसर विशेषज्ञ हैं. उन्होंने देश के कई बड़े अस्पतालों में सेवाएं दी हैं और बीकानेर में भी प्रैक्टिस की है. वहीं, हेमंत प्रियदर्शी सन 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वे इसी वर्ष मई माह में रिटायर हुए थे. हेमंत प्रियदर्शी कई उच्च पदों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. प्रियदर्शी केंद्र में आईटीबीपी और सीआरपीएफ के उच्च पदों पर भी रह चुके हैं.