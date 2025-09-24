ETV Bharat / state

राजस्थान लोक सेवा आयोग के तीनों नए सदस्यों ने संभाला कार्यभार

बुधवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के तीन नए सदस्य डॉ. सुनील कुमार बिस्सू और डॉ. अशोक कुमार और हेमंत प्रियदर्शी ने कार्यभार ग्रहण किया.

डॉ. सुनील बिस्सू और डॉ. अशोक कुमार ने संभाला कार्यभार (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में नवनियुक्त तीनों सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है. कार्यभार ग्रहण करने वालों में डॉ. सुनील कुमार बिस्सू और डॉ. अशोक कुमार कलवार और पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी शामिल रहे. मंगलवार को राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने तीनों की नियुक्ति की थी. बुधवार को आयोग कार्यालय में अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू और सचिव रामनिवास मेहता ने दोनों नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

बिस्सू और अशोक कुमार का प्रोफाइल: नवनियुक्त सदस्य डॉ. सुनील कुमार बिस्सू गणित विषय में पीएचडी हैं और अजमेर के निवासी हैं. वे कई विश्वविद्यालयों में अकादमिक कमेटी व बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं. उनके 35 शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं और वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ से भी जुड़े रहे हैं. दूसरे सदस्य डॉ. अशोक कुमार जोधपुर के निवासी और कैंसर विशेषज्ञ हैं. उन्होंने देश के कई बड़े अस्पतालों में सेवाएं दी हैं और बीकानेर में भी प्रैक्टिस की है. वहीं, हेमंत प्रियदर्शी सन 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वे इसी वर्ष मई माह में रिटायर हुए थे. हेमंत प्रियदर्शी कई उच्च पदों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. प्रियदर्शी केंद्र में आईटीबीपी और सीआरपीएफ के उच्च पदों पर भी रह चुके हैं.

नए सदस्यों ने संभाला कार्यभार
हेमंत प्रियदर्शी ने संभाला कार्यभार (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- कैंसर विशेषज्ञ डॉ कलवार बने आरपीएससी मेंबर, बोले-आयोग की 'लाइलाज बीमारियों' का भी होगा इलाज

आयोग में पदों की स्थिति: तीन नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग में अब कुल 7 सदस्य हो गए हैं. हालांकि, आयोग में कुल 10 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अब भी 3 पद रिक्त हैं. भजनलाल शर्मा सरकार में राजस्थान लोक सेवा आयोग में यह दूसरी नियुक्ति है. इससे पहले उत्कल रंजन साहू को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. सचिव रामनिवास मेहता का कहना है कि तीन नए सदस्यों के जुड़ने से आयोग के कामकाज में तेजी आएगी.

