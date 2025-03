ETV Bharat / state

इंदौर में बनेंगे दो नए ISBT, दिल्ली और गुजरात जाने के लिए होगा डेडिकेटेड - 2 NEW ISBT TO BE BUILT IN INDORE

इंदौर विकास प्राधिकरण ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : Mar 27, 2025, 9:15 AM IST | Updated : Mar 27, 2025, 11:39 AM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में तेजी से विस्तारित होती परिवहन सेवाओं के लिए शहर में दो नए आईएसबीटी तैयार किए जाएंगे. इंदौर विकास प्राधिकरण के बोर्ड ने इनके निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इसके अलावा प्राधिकरण ने करीब 1508 करोड़ के विभिन्न कार्यों को भी बजट के अंतर्गत पूर्ण करने के फैसले को स्वीकृति दी है. इंदौर विकास प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2025-26 के लिए अपने विकास कार्यों का बजट पेश किया दरअसल इंदौर विकास प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2025 - 26 के लिए अपने विकास कार्यों का बजट तैयार किया है. उसके अनुरूप शहर में विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे. जिनमें प्रमुख रूप से भोपाल रोड स्थित बाईपास पर नया आईएसबीटी तैयार किया जाएगा. इसी प्रकार धार रोड पर चंदन नगर के आगे भी आईएसबीटी का निर्माण किया जाएगा. इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक सिंह (ETV Bharat)

