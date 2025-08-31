ETV Bharat / state

सारंडा के जंगल से दो नक्सली गिरफ्तार, ओडिशा के विस्फोटक लूटकांड में थे शामिल - TWO NAXALITES ARRESTED IN CHAIBASA

झारखंड पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान दो हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है.

two naxalites arrested
भाकपा माओवादी संगठन के दो नक्सली गिरफ्तार (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

August 31, 2025

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसी क्रम में झारखंड पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से 1 पिस्टल, 11 कारतूस, 2 मैगजीन, 2 वॉकी टॉकी, डेटोनेटर एवं आईईडी बनाने से संबंधित सामान बरामद किया गया है.

पकड़े गए दोनों नक्सलियों पर 40 से भी अधिक मामले

पश्चिमी सिंहभूम एसपी राकेश रंजन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सली, झारखंड में 10 सालों से नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. आईईडी लगाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा रहे थे. एसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई के दौरान पुलिस जवानों को सफलता मिली है. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान सब जोनल कमेटी सदस्य संदीप एवं एरिया कमेटी सदस्य शिवा को गिरफ्तार किया गया. दोनों नक्सलियों पर 40 से भी अधिक मामले दर्ज हैं.

जानकारी देते पश्चिमी सिंहभूम एसपी राकेश रंजन (Etv Bharat)

महिला दस्ते के सदस्यों के साथ होता है शारीरिक शोषण

गिरफ्तार नक्सलियों ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रतिबंधित भाकपा (माओ) नक्सली संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य अनल उर्फ रमेश के द्वारा महिला दस्ता के सदस्यों के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है. गिरफ्तार नक्सली में से एक नक्सली, एरिया कमेटी सदस्य शिवा है, जो ओडिशा के राउरकेला जिले के केबोलांग थानांतर्गत ग्राम बांको में विस्फोटक लूट में शामिल था.

एसपी राकेश रंजन ने कहा कि प्रतिबंधित भाकपा (माओ) नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछु, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान - सारंडा क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे पुलिस एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए लगातार भ्रमणशील हैं. इस दस्ते पर प्रभावी कार्रवाई के लिए समय-समय पर प्राप्त सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ एवं झारखंड जगुआर इत्यादि बलों द्वारा अभियान संचालित किया जाता है.

30 अगस्त 2025 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतिबंधित भाकपा (माओ) नक्सली संगठन के शीर्ष नक्सली अपने दस्ते के कई कमांडरों जैसे रवि सरदार, जयकांत, अरूण, संदीप, शिवा, रिसीभ, अपटन, सनत, अमित मुंडा, भुनेश्वर उर्फ सालुका कायम एवं दूसरे सदस्यों के साथ सक्रिय हैं. ये नक्सली जरराईकेला थानांतर्गत सारंडा क्षेत्र में बड़ी घटना कारित करने यथा सुरक्षा बलों को लक्षित करने के लिए आईईडी लगाने समेत नए लोगों को संगठन में भर्ती करने के लिए भ्रमणशील हैं: राकेश रंजन, एसपी, पश्चिमी सिंहभूम

उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पारस राणा, भापुसे, अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), चाईबासा के नेतृत्व में चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 BN. की संयुक्त टीम गठन कर एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया. उक्त अभियान के क्रम में 31 अगस्त 2025 के पूर्वाह्न में जराईकेला थानान्तर्गत सांरडा के जंगल पहाड़ी क्षेत्र से प्रतिबंधित भाकपा (माओ) नक्सली संगठन के दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

गिरफ्तार नक्सली:
1. सब जोनल कमेटी सदस्य संदीप उर्फ हिडिमा पाडेयाम, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़
2. एरिया कमेटी सदस्य, शिवा बोदरा उर्फ शिबू, जोमरो टोला जोजोडीह, थाना कुचाई, जिला सरायकेला, झारखंड

