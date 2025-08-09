Essay Contest 2025

चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने दो और अभियुक्त को दबोचा - CHANDAN MISHRA MURDER CASE

चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने दो और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. हेरोइन बरामदगी और गैंगवार की जांच जारी. जानें कहां के हैं अपराधी.

CHANDAN MISHRA MURDER Case
चंदन मिश्रा हत्याकांड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 5:30 PM IST

पटना: राजधानी पटना के अस्पताल में 17 जुलाई 2025 की सुबह कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी. पांच अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर चंदन के कमरे में 25-30 राउंड गोलियां दागीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना में पुलिस ने दो और अपराधियों पकड़ा है.

दो और अभियुक्त गिरफ्तार: पुलिस हाल ही में बक्सर जिले के सिमरी थाना से विजयकांत पांडे उर्फ रुद्रा पांडे और राजेश यादव को पूछताछ के लिए पटना लायी थी. पूछताछ में दोनों के खिलाफ हत्याकांड में संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले. पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों ने भी इनके नाम का खुलासा किया था, जिसके बाद दोनों ने वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की.

चंदन मिश्रा हत्याकांड (ETV Bharat)

सीसीटीवी और खुफिया नेटवर्क से शुरू हुई जांच: बता दें कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और खुफिया नेटवर्क के आधार पर अपराधियों की पहचान शुरू की थी. प्राथमिक जांच में तौसीफ राजा, बादशाह, हर्ष भीम और निशु खान के नाम सामने आए थे. इन सभी को पटना पुलिस, एसटीएफ और कोलकाता पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कोलकाता के आनंदपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था.

भोजपुर में पकड़े गए थे तीन अभियुक्त: हत्याकांड में शामिल बलवंत सिंह, रवि रंजन सिंह और अभिषेक कुमार को भोजपुर जिले में हुई मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया था. मुठभेड़ में बलवंत सिंह और रवि रंजन के पैर में गोली लगी, जिनका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है. अभिषेक कुमार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था.

हत्या की साजिश और रेकी का खुलासा: राजेश यादव ने पूछताछ में बताया कि 12 जुलाई 2025 को वह अपने दोस्त धनु और बलवंत के साथ पटना आया था. इन्होंने अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश रची और रेकी की. यह योजना पुरुलिया जेल में बंद कुख्यात अपराधी शेरू सिंह के कहने पर बनाई गई थी. वारदात के बाद राजेश अपने दोस्त रोहित पांडे के आनंद विहार कॉलोनी स्थित डेरे पर रुक गया था.

हेरोइन बरामद, नया मामला दर्ज: राजेश की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर 190 ग्राम हेरोइन बरामद की. इस बरामदगी के बाद रूपसपुर थाना में 8 अगस्त 2025 को एक नया मामला दर्ज किया गया. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह न केवल आपराधिक वारदातों में शामिल है, बल्कि नशे के अवैध कारोबार में भी सक्रिय है.

क्या कहती है पुलिस: पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में रुद्रा पांडे और राजेश यादव के नाम सामने आए थे. दोनों ने पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया. एसएसपी ने कहा कि हत्याकांड में कई अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं और कुछ की तलाश जारी है.

"इस हत्याकांड की साजिश और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, यह वारदात संगठित अपराध के तहत की गई थी, जिसमें कई जिलों के अपराधी शामिल थे. हत्याकांड से जुड़े अभियुक्तों के तार न केवल बिहार, बल्कि दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं."-कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

संगठित अपराध और गैंगवार की जांच: पुलिस के मुताबिक, यह हत्याकांड संगठित अपराध का हिस्सा था, जिसमें कई जिलों और राज्यों के अपराधी शामिल थे. पुलिस अब फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर रही है और हथियारों व अन्य साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है. हत्याकांड के पीछे आर्थिक लेन-देन और संभावित गैंगवार की कड़ियों की भी गहन जांच की जा रही है.

