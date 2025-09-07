ETV Bharat / state

SRMU में छात्रों पर हमला करने वाले दो और आरोपी गिरफ्तार; अब तक 6 आरोपी भेजे गये जेल, जानिए पूरा मामला

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और एलएलबी के छात्र 1 सितम्बर को कर रहे थे प्रदर्शन.

ABVP कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन. (फाइल फोटो)
ABVP कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन. (फाइल फोटो) (Photo credit: abvp)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 10:22 PM IST

2 Min Read

बाराबंकी : श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल मामले में रविवार को पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब तक इस मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि इन बाहरी युवकों ने धरना-प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जानलेवा हमला किया था. नगर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उसी मामले में रविवार को हड़ौरी निवासी अंकित सिंह और खसपरिया निवासी विपिन सिंह को जेल भेजा गया है.

यह था मामला : नगर कोतवाली के देवा-चिनहट रोड पर स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में 1 सितम्बर यानी सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और एलएलबी के छात्र मान्यता मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान बाहर से आये कुछ लोगों से प्रदर्शनकारियों से कहासुनी और हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसाईं, जिसमें एबीवीपी के 25 कार्यकर्ता घायल हो गए थे.

मामले की गम्भीरता को देखते हुए सीएम योगी ने पूरे मामले की जांच के लिए अयोध्या मंडल के कमिश्नर राजेश कुमार और आईजी प्रवीण कुमार को निर्देशित किया था. मंगलवार को दोनों अधिकारियों ने पहुंचकर जांच की थी. इस मामले में तीन सितम्बर को उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव डॉ दिनेश कुमार ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी. अधिकारियों की जांच में सामने आया कि बाहरी युवकों ने ही सबसे पहले लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया था.

पुलिस ने अपर सचिव डॉ. दिनेश कुमार की ओर से एसआरएमयू प्रबंधन के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में बलबा और जान से मारने की कोशिश की धाराएं और बढ़ा दी हैं. इसके तहत शुक्रवार को हड़ौरी गांव निवासी दो युवकों उदय राज तिवारी और रोहित सिंह, शनिवार को उसी गांव के ही दो और युवकों आजाद सिंह उर्फ लालू व सत्येंद्र कुमार सिंह को एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने और बलबा करने के मामले में जेल भेजा गया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO MORE ACCUSED ARRESTEDSRMU IN BARABANKILATHICHARGE ON ABVP IN BARABANKIअखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदBARABANKI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.