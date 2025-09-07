SRMU में छात्रों पर हमला करने वाले दो और आरोपी गिरफ्तार; अब तक 6 आरोपी भेजे गये जेल, जानिए पूरा मामला
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और एलएलबी के छात्र 1 सितम्बर को कर रहे थे प्रदर्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 10:22 PM IST
बाराबंकी : श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल मामले में रविवार को पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब तक इस मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि इन बाहरी युवकों ने धरना-प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जानलेवा हमला किया था. नगर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उसी मामले में रविवार को हड़ौरी निवासी अंकित सिंह और खसपरिया निवासी विपिन सिंह को जेल भेजा गया है.
यह था मामला : नगर कोतवाली के देवा-चिनहट रोड पर स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में 1 सितम्बर यानी सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और एलएलबी के छात्र मान्यता मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान बाहर से आये कुछ लोगों से प्रदर्शनकारियों से कहासुनी और हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसाईं, जिसमें एबीवीपी के 25 कार्यकर्ता घायल हो गए थे.
मामले की गम्भीरता को देखते हुए सीएम योगी ने पूरे मामले की जांच के लिए अयोध्या मंडल के कमिश्नर राजेश कुमार और आईजी प्रवीण कुमार को निर्देशित किया था. मंगलवार को दोनों अधिकारियों ने पहुंचकर जांच की थी. इस मामले में तीन सितम्बर को उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव डॉ दिनेश कुमार ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी. अधिकारियों की जांच में सामने आया कि बाहरी युवकों ने ही सबसे पहले लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया था.
पुलिस ने अपर सचिव डॉ. दिनेश कुमार की ओर से एसआरएमयू प्रबंधन के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में बलबा और जान से मारने की कोशिश की धाराएं और बढ़ा दी हैं. इसके तहत शुक्रवार को हड़ौरी गांव निवासी दो युवकों उदय राज तिवारी और रोहित सिंह, शनिवार को उसी गांव के ही दो और युवकों आजाद सिंह उर्फ लालू व सत्येंद्र कुमार सिंह को एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने और बलबा करने के मामले में जेल भेजा गया था.
