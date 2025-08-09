Essay Contest 2025

'महिला को गला दबाकर किया बेसुध, फिर लूटी चेन', दो बदमाश गिरफ्तार - TWO MISCREANTS ARRESTED FOR ROBBING

दिल्ली में महिला की हिंसक तरीके से चेन लूटी गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की गिरफ्तारी हुई. क्या है मामला, जानें..

दिल्ली में हिंसक तरीके से लूटी गई महिला की चेन
दिल्ली में हिंसक तरीके से लूटी गई महिला की चेन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 7:49 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में महिला का गला दबाकर सोने की चेन लूटने वाले दो बदमाशों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वहीं तीसरा आरोपी अब भी फरार है. वारदात सात अगस्त को हुई थी, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी. फुटेज में दिखाई दिया कि महिला गली में पैदल जा रही थी, तभी पीछे से एक बदमाश ने अचानक उसका गला दबाया और किनारे ले जाकर उसकी चेन छीन ली.

इसके तुरंत बाद पीछे से स्कूटी पर आए दो अन्य साथियों में से एक को चैन सौंपते हुए मुख्य आरोपी स्कूटी पर सवार हो गया और तीनों मौके से फरार हो गए. डीसीपी (ईस्ट) अभिषेक धानिया ने बताया कि 7 अगस्त को थाना शकरपुर में डी ब्लॉक क्षेत्र में एक महिला से हिंसक तरीके से सोने की चेन लूटने की घटना के संबंध में थाना शकरपुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

कई मामलों में शामिल है आरोपी: मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्वी जिला की दो विशेष टीमें गठित की गईं. दोनों टीमों को सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी का टास्क दिया गया. जांच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात देखी गई. इसके बाद कई स्थानों से सीसीटीवी क्लिप्स जुटाकर, गुप्त सूचनाओं से मिलान करते हुए, मुख्य आरोपी की पहचान नितिन उर्फ धौवा (29), निवासी त्रिलोकपुरी, के रूप में हुई, जो थाना मयूर विहार का घोषित बदमाश है और उस पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, स्नैचिंग, यौन अपराध और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं.

जोड़ी गईं अन्य धाराएं: तकनीकी इनपुट और मानव खुफिया के आधार पर आरोपी नितिन को दबोचा गया. पूछताछ में उसने अपने साथियों प्रमोद उर्फ देव उर्फ चिकना और अंगद उर्फ अंकित (26), निवासी जय विहार, नजफगढ़, के नाम बताए. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंगद को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद कर ली. तीसरे आरोपी प्रमोद की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. संगठित अपराध की प्रकृति को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 सहित अन्य धाराएं जोड़ी गई हैं. आगे की जांच जारी है.

