चूरू : सरदारशहर थाना इलाके के गांव पूलासर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां जोहड़ में डूबने से दो किशोर की मौत हो गई. हादसे में 16 वर्षीय शुभम पुत्र कालीचरण पारीक और 16 वर्षीय कृष्ण कुमार पुत्र कैलाशचंद्र पारीक के शवों को सरदारशहर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई, परिवार में चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने सुरक्षा इंतजाम की मांग की है.

सरदारशहर थाने के एएसआई प्रदीप कुमार नें बताया कि दोनों किशोर रविवार सुबह घर से साथ हल्की बूंदाबांदी के बीच निकले थे. शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में उनकी खोज शुरू की. इस दौरान कामासर रोड पर स्थित श्मशान भूमि के पास बने जोहड़ के किनारे दोनों की चप्पलें मिलीं. ग्रामीणों ने शक के आधार पर जोहड़ में खोजबीन की तो दोनों किशोर जोहड़ में उतराते मिले.

हादसे की सूचना पर सरदारशहर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. ASI प्रदीप कुमार और हेड कॉन्स्टेबल महेन्द्र कुमार सहित पुलिस टीम ने हादसा स्थल का निरीक्षण किया. प्रशासन की ओर से सरपंच और पंचायत समिति ने जनरेटर और पानी निकालने के इंतजाम किए. हालांकि, ग्रामीणों ने शवों को पहले ही बाहर निकाल लिया था. शवों को देर रात सरदारशहर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया. नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारीक ने बताया कि यह हादसा जोहड़ में पानी अधिक होने और तैराकी की जानकारी न होने के कारण हुआ है.