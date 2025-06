ETV Bharat / state

खूंटी में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरकर दबे दो छात्र, बारिश के कारण रेस्क्यू मुश्किल - TWO MINOR FELL INTO A WELL

कुएं में दबे बच्चे ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : June 18, 2025 at 8:10 PM IST 3 Min Read