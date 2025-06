ETV Bharat / state

करनाल में मानसून से तबाही, सड़कें टूटी, 2 दिन में 2 हादसे, स्कूल बस बंद होने से बच्चे परेशान - ROADS COLLAPSE IN KARNAL

करनाल में मानसून से तबाही ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 27, 2025 at 9:09 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 10:22 AM IST 2 Min Read

करनाल: हरियाणा में मानसून की शुरुआत होते ही तबाही भी शुरू हो गई है. करनाल के इंद्री हल्के की सड़कों का टूटना लगातार जारी है. समोरा गांव से लेकर चुरनी तक की सड़क टूट गई थी. जिसमें काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था. आज भी इस तरह से गांव इस्लामनगर से कलसौरा की तरफ जाने वाली सड़क में भी बहुत बड़ी दरार आ गई. लगातार बरसात होने की वजह से पानी का बहाव तेज हो गया था. बड़ा हादसा टला: वहीं, पानी के तेज बहाव के चलते जल निकासी के लिए बनाई गई पुलिया भी टूट गई है. जिसके चलते एक दर्ज गांव प्रभावित हो गए हैं. गनीमत रही कि पुलिया टूटने के दौरान कोई वाहन चपेट में नहीं आया. वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था. रोजाना इस रोड पर सैकड़ों की संख्या में रेत से भरे ट्रक व अन्य वाहन गुजरते हैं. लेकिन पुलिया टूटने के दौरान ऊपर से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था. करनाल में मानसून से तबाही (Etv Bharat)

Last Updated : June 27, 2025 at 10:22 AM IST