विदेश में काम दिलाने के नाम ठगी, दो लाख 60 हजार व पासपोर्ट हड़पा - fraud in name of sending abroad

कुचामनसिटी. जिले के लाडनूं में विदेश में काम दिलवाने के नामपर 2 लाख 60 हजार रूपए हड़प लेने का एक कबूतरबाजी का मामला सामने आया है. लाडनूं पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से प्राप्त परिवाद को एफआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है. लाडनूं थाना प्रभारी संगीता ने बताया कि इस मामले में कुम्हारों का बास लाडनूं निवासी कानाराम पुत्र रामेश्वरलाल जाट ने आरोपी चूरू के दूधवा खारा गांव निवासी राजेन्द्रसिंह पुत्र छतुसिंह चौहान के खिलाफ रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट में फरियादी ने बताया कि वह बेरोजगार व्यक्ति है. उससे दूधवा खारा के रहने वाले राजेन्द्रसिंह पुत्र छनुसिंह चौहान ने लाडनूं आकर सम्पर्क किया और उसका पासपोर्ट व 2 लाख 60 हजार रूपए मांगे तथा कहा कि वह उसको विदेश में पैकिंग कार्य पर लगवा देगा. वहां उसे 500 डॉलर की सैलेरी दिलवा देगा. उसने उसे 20 मार्च तक विदेश में नौकरी लगवाने को कहा. पढ़ें: नीट परीक्षा पास कराने के नाम पर 35 लाख रुपए हड़पे, मामला दर्ज थाना प्रभारी संगीता ने बताया कि आरोपी पर विश्वास करके उसने ससुराल से रुपए उधार लेकर अपनी पत्नी मनोज व रिश्तेदार ओमाराम बेरा पुत्र संग्रामाराम बेरा निवासी ढींगसरी के सामने ही आरोपी राजेन्द्र सिंह को दिए और उसे इसकी रसीद लिखित में देने को कहा. तब राजेन्द्रसिंह ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उसके पक्ष में एक अनुबंध पत्र 21 मार्च को लाडनूं में लिखाकर नोटेरी करवाया. साथ ही आरोपी ने पीएनबी बैंक का एक चेक भी दिया. जब आरोपी ने उसे विदेश में नौकरी नहीं लगाई तो उसने चेक बैंक में पेश किया, लेकिन वह चेक बैंक में नहीं चला. आरोपी ने स्टाम्प पेपर में लिखी अवधि 20 मार्च के बाद तक भी उसे विदेश में नौकरी नहीं लगवाया. तब आरोपी राजेन्द्र सिंह से टेलीफोन से सम्पर्क किया व विदेश भेजने का बोला, लेकिन उसने ना तो विदेश में नौकरी लगवाई तथा ना ही रुपए और पासपोर्ट लौटाए. लाडनूं थाना प्रभारी संगीता ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. मामले की जांच हेड कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह कर रहे है.