लखनऊ : उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) भारत के रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रहा है. यह कॉरिडोर न केवल उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बना रहा है, बल्कि यह अगले साल मार्च तक दो लाख रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है. अगस्त 2025 तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, UPDIC में 177 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनमें से 61 इकाइयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है. इनमें से 9 इकाइयां पहले ही परिचालन शुरू कर चुकी हैं, जबकि 15 अन्य इकाइयां वित्तीय वर्ष 2026 तक कार्य शुरू करने को तैयार हैं.

योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना : UPDIC को योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है. यह कॉरिडोर अलीगढ़, कानपुर, झांसी, लखनऊ, चित्रकूट और आगरा जैसे छह नोड्स में विकसित हो रहा है. इन नोड्स में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो रहा है, जिसमें ब्रह्मोस एयरोस्पेस, अदाणी डिफेंस और भारत डायनेमिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं.

50,000 करोड़ रुपये के निवेश का टारगेट : सरकार ने इस परियोजना के तहत अब तक 25,000 करोड़ रुपये का निवेश लाया है. नई एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति के तहत 50,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है. यह निवेश न केवल रक्षा क्षेत्र को मजबूती देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा. UPDIC का उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है.

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : इस कॉरिडोर के जरिए ड्रोन, मिसाइल, हथियार, और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण हो रहा है. अलीगढ़ में ड्रोन निर्माण और झांसी में तोपखाने की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जबकि लखनऊ और कानपुर में एयरोस्पेस से जुड़ी परियोजनाएं गति पकड़ रही हैं. इन परियोजनाओं से न केवल रक्षा क्षेत्र में तकनीकी उन्नति होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर कुशल और अकुशल दोनों तरह के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

यूपी बनेगा प्रमुख औद्योगिक केंद्र : सरकार के अनुसार, UPDIC में कार्यरत इकाइयां छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी बढ़ावा दे रही हैं. ये छोटे उद्यम रक्षा उत्पादन की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं. राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इसे भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाएगा.

प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे : UPDIC के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि यह युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा. सरकार ने इस परियोजना को और तेज करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें भूमि आवंटन में छूट, कर राहत और तकनीकी सहायता शामिल हैं. इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को इस क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार किया जा सके.

