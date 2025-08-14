ETV Bharat / state

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज में दो लाख लोगों के आने की संभावना, मंत्री से लेकर कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल - SHIBU SOREN FUNERAL FEAST

दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संस्कार भोज 16 अगस्त को होगा. लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है.

Two lakh people expected to attend funeral feast of SHibu Soren in nemra
संस्कार भोज की तैयारी में जुटे लोग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2025 at 7:34 PM IST

रामगढ़: जननायक दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संस्कार भोज 16 अगस्त को होना है. इस दिन करीब 2 लाख लोग नेमरा पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे और संस्कार भोज में शामिल होंगे. संस्कार भोज में केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की बात कही जा रही है. इसे देखते हुए नेमरा में व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

संस्कार भोज में ये मंत्री होंगे शामिल

बताया जा रहा है कि संस्कार भोज में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योग गुरु बाबा रामदेव, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आरके आनंद के शामिल होने की संभावना है.

झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के एक छोटे से गांव नेमरा से निकलकर पूरे देश में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले दिवंगत जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म को पारंपरिक रीति रिवाज से उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 10 दिनों से निभा रहे हैं. इस दौरान वे रोजाना कई लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं.

Two lakh people expected to attend funeral feast of SHibu Soren in nemra
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक करते पुलिस अधिकारी (ETV BHARAT)

वो अपना राज्य धर्म भी निभा रहे हैं. उन्होंने नेमरा गांव के खेतों, पगडंडियों और पहाड़ी क्षेत्र का पैदल जायजा भी लिया. क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसान देश की रीढ़ है. उन्हें कैसे सशक्त बनाया जाए, सरकार द्वारा जो सुविधा किसानों को दी जा रही है, वह मिल रहा है या नहीं, उसका भी मुआयना कर रहे हैं.

नेमरा में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

गोला चौक से लेकर बरलंगा मोड़ तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इस सड़क पर पड़ने वाले तीन रेलवे फाटक पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. मुख्यमंत्री के पैतृक घर से लेकर करीब 12 किलोमीटर तक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है. कुल चार हेलीपैड बनाए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है. एसपी और डीएसपी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि सुगमता से दिवंगत दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देकर संस्कार भोज में लोग शामिल हो सके. पार्किंग के लिए अलग-अलग जोन बनाए गए हैं, जिसमें लाखों गाड़ियां एक बार में पार्क हो सकेंगी.

Two lakh people expected to attend funeral feast of SHibu Soren in nemra
सुरक्षा में तैनात पुलिसबल (ETV BHARAT)

अब तक ये मंत्री पहुंच चुके हैं नेमरा

अब तक राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद के तेजस्वी यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव कमलेश, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, अर्जुन मुंडा, बिहार के कई मंत्री के साथ राज्य के सभी मंत्री, विधायक, सांसद सीपी चौधरी, सांसद मनीष जायसवाल, पूर्व सांसद गिरिनाथ सिंह के साथ कई लोगों ने नेमरा पहुंचकर दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दी.

संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट

