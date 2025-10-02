ETV Bharat / state

जमीन विवाद में चढ़ा दी पिकअप गाड़ी, वारदात में 2 की मौत, टीआई पर आईजी ने की कार्रवाई

26 सितंबर को हुई वारदात को पहले हादसा समझा जा रहा था.

TWO KILLED IN KOREA
खुलासे से मची खलबली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 9:00 AM IST

3 Min Read
एमसीबी: कोरिया के सोनहत थाना क्षेत्र में 26 सितंबर की रात एक हादसा हुआ था. पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी. मामले में अब नया मोड़ आ गया है. जांच में ये बात सामने आई है कि ये हादसा नहीं बल्कि समझी समझी साजिश के तहत की गई हत्या है. आरोपियों ने हत्या के इरादे से पिकअप गाड़ी दो लोगों पर चढ़ा दी थी. पूरा मामला जमीन से विवाद से जुड़ा है. आरोप है कि मारे गए एक शख्स ने विवाद से जुड़े विषय को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया. बाद में आरोपियों ने विवाद में 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी.

जमीन विवाद में गाड़ी चढ़ाकर हत्या: दरअसल, सूरजपुर जिले के ग्राम रसौकी निवासी श्यामसुंदर गिरी और कृष्णा गिरी ने 25 सितंबर को सोनहत थाना में एक शिकायत दर्ज कराई. इसमें उन्होंने कहा गया कि सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरिया निवासी रमेश यादव एवं सुरेश यादव पिता ब्रम्हलाल तथा बिहारपुर के ग्राम रसौकी निवासी बृजनन्दन पिता स्व. शनि कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए. शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि उनके परिवार का एवं आरोपियों से जमीन संबंधी पुराना विवाद चल रहा है. इसी विवाद के सिलसिले में उनको आरोपी पक्ष से अपनी जान का खतरा है.

TWO KILLED IN KOREA
खुलासे से मची खलबली (ETV Bharat)


टीआई पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप: पुलिस पर आरोप है कि अगर उसने समय रहते शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो आज दोनों जिंदा होते. पुलिस ने दोनों को 26 सिंतबर को थाने पर बुलाया था. थाने से लौटने के दौरान ही पिकअप गाड़ी ने दोनों को जोरदार टक्कर साजिश के तहत मार दी. पीड़ित के परिजनों के मुताबिक कुल चार लोग थाने गए थे. वहां से 2 अलग अलग बाइकों पर सभी लोग लौट रहे थे. इसी बीच आरोपी रमेश यादव ने पिकअप क्रमांक सीजी 16 सीक्यू 8828 से टक्कर मारकर राम गिरी गोस्वामी व अमरजीत सिंह की हत्या कर दी.

TWO KILLED IN KOREA
खुलासे से मची खलबली (ETV Bharat)
आईजी ने टीआई को किया लाइन अटैच: आईजी की ओर से जारी आदेश में उल्लेख है कि प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक हेमंत अग्रवाल द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं करने से घटना घटित होना प्रतीत होता है. साथ ही थाना प्रभारी के रहने से प्रकरण में निष्पक्ष जांच प्रभावित होना भी संभावित है. लिहाजा थाना प्रभारी अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र बैकुंठपुर कोरिया अटैच किया जाता है.बीएनएस के तहत अपराध दर्ज: इस मामले में थाना सोनहत में धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया. आईजी ने भरोसा दिया है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

