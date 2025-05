ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर, बहराइच और अलीगढ़ में सड़क हादसा; तिलक चढ़ाकर लौट रहे दो लोगों समेत 8 की मौत - BAHRAICH NEWS

बहराइच में बोलेरो व ट्रैक्टर ट्राॅली की टक्कर ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 11, 2025 at 11:03 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 11:10 PM IST 4 Min Read

मुजफ्फरनगर/बहराइच/अलीगढ़ : जिले के थाना तितावी क्षेत्र में रविवार को सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा चरथावल मार्ग पर धौलरा पुल काली नदी के पास हुआ है और इसमें मृतकों की पहचान चरथावल गांव के आलमनगर निवासी सरताज, उनकी बहन शाहजहां और मां शना के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, तीनों व्यक्ति खानपुर से चरथावल की ओर बाइक पर जा रहे थे. इसी दौरान ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वाहन की पहचान के लिए आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इस मामले में सीओ फुगाना ऋषिका सिंह ने बताया कि बाइक सवार शामली की तरफ से आ रहे थे. ढोलरा अड्डा स्थित काली नदी के पास आते ही बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई. चालक मौके पर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया. इसमें चरथावल निवासी सरताज, सना और शाहजहां की मौत हो गई. तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बहराइच में बोलेरो व ट्रैक्टर ट्राॅली की टक्कर में दो की मौत : जिले में तिलक चढ़ाकर वापस लौटते समय बोलेरो व ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



पुलिस के मुताबिक, जिले में हरदी थाना क्षेत्र के गदामार खुर्द के पास बौंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुवा से तिलक चढ़ाकर वापस सीतापुर लौटते समय ट्रैक्टर ट्राॅली की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में मुरली (50) की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घायल अवस्था में लखनऊ जा रहे बेचेलाल (42) ने दम तोड़ दिया.

इस मामले में परिजनों ने बताया कि सभी लोग सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा के शुक्लपूर्व हजारा से बौंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुआ श्रीपाल की बहन का तिलक लेकर आए हुए थे. तिलक चढ़ाकर लौटते समय जैसे ही सभी लोग गदामार खुर्द पहुंचे, सीतापुर की ओर से आ रही ट्रैक्टर ट्राॅली में भिड़ंत हो गई. हादसे में कुंवारे, सुंदर, छैलू, बेचेलाल, मनीष व मुरली घायल हो गए. सभी को शहर के मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने मुरली को मृत घोषित कर दिया, वहीं बेचेलाल व चालक मनीष को हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया था. रास्ते में बेचेलाल की मौत हो गई. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने मुरली के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं जांच पड़ताल में जुटी हुई है.



इस मामले में हरदी थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. हादसे में एक की मौत हो चुकी थी, वहीं सूचना मिली कि लखनऊ जाते समय दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई है. अन्य सभी घायलों का इलाज चल रहा है. अलीगढ़ में दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत, तीन की मौत : जिले के बरला थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ीपुर में रविवार शाम को दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में पहाड़ीपुर निवासी कन्हैयालाल, मुकुल वार्ष्णेय और गुड्डू शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में बच्ची और अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. सीओ बरला गर्वित सिंह ने बताया कि थाना बरला पुलिस को एक्सीडेंट में तीन लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. यह भी पढ़ें : लखनऊ में वाहन की टक्कर से इंडियन बैंक के मैनेजर की मौत, ड्यूटी से घर लौटते समय हुआ हादसा

मुजफ्फरनगर/बहराइच/अलीगढ़ : जिले के थाना तितावी क्षेत्र में रविवार को सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा चरथावल मार्ग पर धौलरा पुल काली नदी के पास हुआ है और इसमें मृतकों की पहचान चरथावल गांव के आलमनगर निवासी सरताज, उनकी बहन शाहजहां और मां शना के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, तीनों व्यक्ति खानपुर से चरथावल की ओर बाइक पर जा रहे थे. इसी दौरान ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वाहन की पहचान के लिए आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इस मामले में सीओ फुगाना ऋषिका सिंह ने बताया कि बाइक सवार शामली की तरफ से आ रहे थे. ढोलरा अड्डा स्थित काली नदी के पास आते ही बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई. चालक मौके पर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया. इसमें चरथावल निवासी सरताज, सना और शाहजहां की मौत हो गई. तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बहराइच में बोलेरो व ट्रैक्टर ट्राॅली की टक्कर में दो की मौत : जिले में तिलक चढ़ाकर वापस लौटते समय बोलेरो व ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



पुलिस के मुताबिक, जिले में हरदी थाना क्षेत्र के गदामार खुर्द के पास बौंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुवा से तिलक चढ़ाकर वापस सीतापुर लौटते समय ट्रैक्टर ट्राॅली की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में मुरली (50) की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घायल अवस्था में लखनऊ जा रहे बेचेलाल (42) ने दम तोड़ दिया. इस मामले में परिजनों ने बताया कि सभी लोग सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा के शुक्लपूर्व हजारा से बौंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुआ श्रीपाल की बहन का तिलक लेकर आए हुए थे. तिलक चढ़ाकर लौटते समय जैसे ही सभी लोग गदामार खुर्द पहुंचे, सीतापुर की ओर से आ रही ट्रैक्टर ट्राॅली में भिड़ंत हो गई. हादसे में कुंवारे, सुंदर, छैलू, बेचेलाल, मनीष व मुरली घायल हो गए. सभी को शहर के मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने मुरली को मृत घोषित कर दिया, वहीं बेचेलाल व चालक मनीष को हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया था. रास्ते में बेचेलाल की मौत हो गई. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने मुरली के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं जांच पड़ताल में जुटी हुई है.



इस मामले में हरदी थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. हादसे में एक की मौत हो चुकी थी, वहीं सूचना मिली कि लखनऊ जाते समय दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई है. अन्य सभी घायलों का इलाज चल रहा है. अलीगढ़ में दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत, तीन की मौत : जिले के बरला थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ीपुर में रविवार शाम को दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में पहाड़ीपुर निवासी कन्हैयालाल, मुकुल वार्ष्णेय और गुड्डू शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में बच्ची और अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. सीओ बरला गर्वित सिंह ने बताया कि थाना बरला पुलिस को एक्सीडेंट में तीन लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. यह भी पढ़ें : लखनऊ में वाहन की टक्कर से इंडियन बैंक के मैनेजर की मौत, ड्यूटी से घर लौटते समय हुआ हादसा

Last Updated : May 11, 2025 at 11:10 PM IST