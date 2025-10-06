ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा; दिल्ली जा रही कार की ट्रक से भिड़ंत, दो की मौत

मुजफ्फरनगर: जिले के रामराज क्षेत्र में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. देवल गांव के पास एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई. हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

क्षेत्राधिकारी जानसठ श्री यतेन्द्र सिंह ने अनुसार, रामराज क्षेत्र के देवल गांव में सोमवार सुबह एक कार दिल्ली जा रही थी तभी बिजनौर मार्ग पर मोंटी होटल के पास सामने से आ रहे एक ट्रक से कार की टक्कर हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने लक्ष्य और प्रियंका के शव बाहर निकाले जबकि मयंक और रिया गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें बिजनौर जिला अस्पताल रेफर किया गया है. लक्ष्य कार चला रहे था. नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ.

उन्होंने बताया कि दोनों शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. क्षतिग्रस्त कार को हाईवे से हटाकर यातायात बहाल किया गया है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.