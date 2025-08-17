ETV Bharat / state

जौनपुर में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई; 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर - ROAD ACCIDENT IN JAUNPUR

लड्डू लेकर घर लौट रहे थे तीनों बाइक सवार, रास्ते में हादसा, घटना से परिवार में मचा कोहराम.

जौनपुर से भीषण सड़क हादसा
जौनपुर से भीषण सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 4:20 PM IST

जौनपुर : यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया. लाइन बाजार थाना क्षेत्र के कुद्दूपुर के पास खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई. जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना से परिवार में कोहराम मच गया.

सीओ सिटी देवेश सिंह की सक्रियता से हादसे में घायल तीसरे युवक की जान बच गई. हादसे की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी जौनपुर पुलिस लाइंस में चल रहे कार्यक्रम को छोड़कर मौके पर पहुंच गए. उन्होंने गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. इससे उसकी जान बच गई.

लाइन बाजार थाना क्षेत्र के बेलवा रामसागर गांव निवासी तीन युवक 22 वर्षीय शुभम पुत्र शिवशंकर, 24 वर्षीय जय सिंह पुत्र विजय कुमार और 22 वर्षीय दीपक कुमार पुत्र दयांशकर एक ही बाइक पर सवार होकर कुद्दूपुर के पास लड्डू लेने आए थे. लड्डू लेकर वे घर लौट रहे थे. इस दौरान कुद्दूपुर के पास खड़े ट्रैक्टर से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

सीओ सिटी देवेश सिंह ने बताया कि लाइन बाजार पुलिस को सूचना मिली कि कुद्दूपुर के बेलवा रामसागर गेट के समीप हादसा हुआ है. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा. वहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया है. जबकि एक घायल का इलाज चल रहा है. मामले की जांच की जा रही है.

