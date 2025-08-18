लातेहार: झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के नक्सलियों को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार नक्सलियों में अमीन अंसारी और कृष्णा साहू शामिल हैं. दोनों जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के मारे जाने के बाद लातेहार थाना क्षेत्र स्थित नरेशगढ़ गांव में छुपे हुए थे. दोनों लातेहार के ही रहने वाले हैं. नक्सलियों की गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीपीओ अरविंद कुमार ने की है.

दरअसल, जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के मारे जाने के बाद यह नक्सली संगठन काफी कमजोर हो गया है. संगठन के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. इसी बीच लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र के नरेशगढ़ गांव में दो नक्सली छुपे हुए हैं.

जानकारी देते लातेहार के एसडीपीओ अरविंद कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नरेशगढ़ गांव में छुपे से दोनों नक्सली

सूचना मिलने के बाद लातेहार एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ अरविंद कुमार, थाना प्रभारी सुरेंद्र महतो के नेतृत्व में टीम गठित की गई और नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई. पुलिस की टीम ने चिन्हित स्थान को चारों ओर से घेर लिया. हालांकि पुलिस को देखकर दोनों नक्सलियों ने भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की टीम ने दोनों को धर दबोचा.

दो वर्ष से थी पुलिस को तलाश

सोमवार को प्रेस वार्ता करते हुए लातेहार एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि इन दोनों नक्सलियों के द्वारा 2 वर्ष पूर्व भी एक घटना को अंजाम दिया गया था. एक संवेदक से रंगदारी वसूलने के लिए नक्सली इकट्ठा हुए थे. उस दौरान पुलिस ने छापेमारी की थी और कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन दोनों नक्सली उस समय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे. तब से लेकर पुलिस इन्हें तलाश रही थी.

कमजोर हुआ नक्सली संगठन जेजेएमपी

एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि नक्सली संगठन जेजेएमपी अब पूरी तरह कमजोर हो गया है. संगठन में अब जो भी शेष नक्सली हैं, उनके पास मात्र एक ही रास्ता बचा है कि वे आत्मसमर्पण कर दें. लातेहार जिले में नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा. लातेहार एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस की टीम नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक लातेहार पूरी तरह नक्सल और अपराध मुक्त न हो जाए. उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नई दिशा कार्यक्रम के तहत सरकार के प्रावधान के अनुसार विभिन्न प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

गिरफ्तारी में इनकी भूमिका रही अहम

नक्सलियों की गिरफ्तारी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार, प्रभारी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार महतो, पुलिस अवर निरीक्षक विक्रांत कुमार उपाध्याय, राहुल सिन्हा, सहायक अवर निरीक्षक सोनू कुमार आदि की भूमिका अहम रही.

