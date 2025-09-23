पीलीभीत में सड़क हादसे में दो मासूम की मौत; तेज रफ्तार पिकअप की बाइक से टक्कर, पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
सत्रापुर गांव निवासी देवपाल बच्चों का आधार कार्ड अपडेट कराकर लौट रहे थे वापस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 10:40 PM IST
पीलीभीत : जिले के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. मोटरसाइकिल सवार तीनों लोग घर लौट रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया. पुलिस ने बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार के मुताबिक, बरखेड़ा थाना क्षेत्र के सत्रापुर गांव निवासी देवपाल अपने बच्चों का आधार कार्ड अपडेट कराने बरखेड़ा कस्बे आए थे. कार्य निपटाने के बाद मंगलवार शाम वह अपनी बेटी आस्था (7) और पुत्र हार्दिक (5) को लेकर मोटरसाइकिल से घर वापस लौट रहे थे. ज्योराह कल्याणपुर गांव के पास पिकअप गाड़ी से अचानक उनकी बाइक टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों मासूम बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस हादसे में देवपाल गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद पिकअप भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई.
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी. हादसे की सूचना मिलते ही बरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल पिता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि पिकअप चालक की पहचान कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी.
