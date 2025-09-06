ETV Bharat / state

KGMU के शताब्दी भवन में बनेंगे दो HRF सेंटर, खुलेंगी दवा की सस्‍ती दुकानें

मेडिकल स्टोरों से मरीजों को 60 से 70 फीसदी कम कीमतों पर दवाएं मुहैया कराई जाएंगी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 3:23 PM IST

3 Min Read

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में शताब्दी-2 में संचालित विभागों के मरीजों को अब सस्ती दवाएं आसानी से मिल सकेंगी. इसके लिए शताब्दी भवन में कम से कम दो रिवॉल्विंग फंड (एचआरएफ) के दो मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे. इसमें विभाग की जरूरत के हिसाब से मरीजों को दवाएं 60 से 70 फीसदी कम कीमतों पर मुहैया कराई जाएगी.

शताब्दी-2 आठ मंजिला भवन है. इसमें ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, गेस्ट्रो मेडिसिन, सर्जिकल आंकोलॉजी, ट्रॉमा सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हिमैटोलॉजी समेत दूसरे विभागों का संचालन हो रहा है. भवन को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल (एनएबीएच) के मानकों पर कसा जाएगा. इसके लिए भूतल पर 4 बेड का ट्रॉयज एरिया बनाया जाना है. शताब्दी में आने वाले मरीजों को पहले ट्रॉयज एरिया में रखा जाएगा. उसके बाद डॉक्टर मरीज को संबंधित विभाग में शिफ्ट कराएंगे. ट्रॉयज एरिया पहले से संचालित एचआरएफ स्टोर को बंदकर बनाया जाएगा. इसकी कवायद शुरू कर दी गई है.

मरीजों की दौड़ होगी कम : शताब्दी में एचआरएफ के दो स्टोर खोले जाएंगे. कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने दूसरे और पांचवें तल पर स्टोर खोलने के निर्देश अफसरों को दिए हैं. प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि करीब सात मंजिला भवन में भर्ती होने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी. पहले तल पर ब्लड बैंक संचालित हो रहा है. लिहाजा यहां आने वालों को दवा से कोई सरोकार नहीं है.

अधिकारियों का कहना है कि अभी बाकी विभाग के मरीजों को दवा के लिए काफी भटकना पड़ता है. मरीज बाजार से दवा खरीदने को मजबूर हैं. भूतल का स्टोर बंद होने से दुश्वारियां और बढ़ सकती हैं. इसीलिए दो स्टोर खोले जाएंगे.

रिवॉल्विंग फंड : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड (एचआरएफ) है, जो मरीजों को किफायती दरों पर दवाएं और सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने वाली फार्मेसी नेटवर्क है. एचआरएफ की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी. काउंटरों पर मरीजों को बाजार दर से काफी कम कीमत पर दवाएं मिलती हैं. काउंटर 24 घंटे खुले रहते हैं. कार्डियक, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक की महंगी दवाएं यहां पर 60 से 70 प्रतिशत कम दरों में उपलब्ध होती है, जो कि मरीज के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो होता है.

जल्द शुरू होगा एचआरएफ सेंटर : केजीएमयू एचआरएफ सेंटर की दवाएं फार्मेसी कंपनियों से सीधे खरीदी जाती हैं जो नई टेंडर प्रक्रिया के तहत दवाओं की आपूर्ति करती हैं और उन पर 'फॉर केजीएमयू एचआरएफ सप्लाई ओनली' की मुहर लगाई जाती है, ताकि दवा की कालाबाजारी को रोक लगाई जा सके.

