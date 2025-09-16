ETV Bharat / state

वाराणसी में मां विशालाक्षी कॉरिडोर के लिए खरीदे जाएंगे दो मकान, रिपोर्ट शासन को भेजी, जानिए कहां से बनेगा रास्ता

नए रास्ते में दो मकान आ रहे हैं. इन्हें खरीदने के बाद विश्वनाथ धाम से मां विशालाक्षी मंदिर तक का रास्ता साफ हो जाएगा.

मां विशालाक्षी मंदिर तक बनेगा कॉरिडोर.
मां विशालाक्षी मंदिर तक बनेगा कॉरिडोर. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 10:14 PM IST

वाराणसी : विश्वनाथ कॉरिडोर के पास एक और कॉरिडोर का निर्माण होगा. इस कॉरिडोर के बनने से श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम से मां विशालाक्षी तक आसानी से पहुंच सकेंगे. मां विशालाक्षी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद और श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद शासन को भेज दिया गया है.

आखिर रास्ता कहां से होगा? कैसे बनेगा और कितने मकान इसके जद में आएंगे? फिलहाल इन सारी चीजों का जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं. मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि कॉरिडोर के नए रास्ते में सिर्फ दो मकान आ रहे हैं. दोनों मकानों को खरीदने से ही विश्वनाथ धाम से मां विशालाक्षी के मंदिर तक का रास्ता साफ हो जाएगा. लगभग 15 से ज्यादा मंदिरों को भी संरक्षित किया जाएगा.

कॉरिडोर से लिए रिपोर्ट शासन को भेजी गई. (Video Credit; ETV Bharat)

20 मकानों को खरीदने की जरूरत नहीं : दरअसल, हाल ही में हुई विश्वनाथ मंदिर न्यास और काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की बैठक में माता विशालाक्षी के कॉरिडोर की राह में आने वाले भवनों की खरीद फरोख्त पर चर्चा की गई थी. बताया गया था कि इसमें 20 मकान या उससे भी ज्यादा खरीदे जाएंगे. इस बारे में विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण ने कहा कि विसालाक्षी कॉरिडोर के लिए 20 मकानों की जरूरत नहीं है. विश्वनाथ मंदिर से सटे एक गेस्ट हाउस और उसके बगल में मौजूद एक भवन को खरीदने के बाद विशालाक्षी मंदिर तक पहुंचाने का रास्ता मिल जाएगा.

इसके अलावा धर्मकुप इलाके में भी एक मठ के बगल में मौजूद एक मकान और विशालाक्षी मंदिर के सामने मौजूद एक अन्य मकान को खरीद कर भी हम रास्ता निकाल सकते हैं. हमारे पास दो रास्ते दो मकान विकल्प में है. हमें इससे ज्यादा मकान खरीदने की जरूरत ही नहीं है. हम यहीं से रास्ता निकाल कर मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था कर लेंगे. इसके लिए मकान मालिकों से बात हो चुकी है. हमने पूरा प्लान बनाकर शासन को भेज दिया है.

मां विशालाक्षी मंदिर तक जाने के लिए संकरी गलियों से होकर जाना पड़ता है.
मां विशालाक्षी मंदिर तक जाने के लिए संकरी गलियों से होकर जाना पड़ता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

मार्च 2027 तक हो जाएगा पूरा : एसडीएम शंभू शरण ने कहा कि दोनों मकानों के मुआवजे के लिए रुपयों की डिमांड की गई है, लेकिन अभी कितने रुपए मांगे गए हैं. यह कह पाना उचित नहीं है. यह पूरा प्लान विश्वनाथ मंदिर आने वाले भक्तों को ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद शक्तिपीठ के महत्वपूर्ण दर्शन करवाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि लोग अभी तक विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद गलियों से होते हुए यहां तक पहुंचते हैं. जिससे उन्हें समस्या होती है. माना जा रहा है कि 2027 मार्च तक इस कॉरिडोर के निर्माण को पूरा कर लिया जाएगा.

मां विशालाक्षी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है.
मां विशालाक्षी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सबसे बड़ी बात यह है श्री काशी विश्वनाथ धाम से विशालाक्षी कॉरिडोर के प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में इस फाइल को भेजा जा चुका है. मुख्यमंत्री ने वाराणसी दौरे पर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा था और इस पर मौखिक मोहर लगा चुके हैं. माना जा रहा है जल्द ही काम शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दो भवनों को खरीदना है उसके आगे बढ़ने के बाद यहां पर मंदिर के आसपास ऐसे 18 पौराणिक देवी देवता और तीर्थ स्थल हैं, जिनको संरक्षित भी किया जाएगा. इनका महत्व पुराणों में वर्णित है. इसमें ज्ञानेश्वर, विष्णु मूर्ति, धर्मकुप, भगवान विश्वनाथ के पांच मुख में से एक वैराग्येश्वर, शक्तिपीठ विशालाक्षी, विशालाक्षेश्वर, विश्व भुजागौरी, विशाल तीर्थ, विनायक जी, रघुनाथेश्वर और ऐसे ही कई मंदिर और शिवलिंग मौजूद हैं.

नाट्कोट्टम नगर क्षेत्र समिति तमिलनाडु ने कराया था मंदिर का जीर्णोद्धार.
नाट्कोट्टम नगर क्षेत्र समिति तमिलनाडु ने कराया था मंदिर का जीर्णोद्धार. (Photo Credit; ETV Bharat)

विशालाक्षी मंदिर महत्वपूर्ण क्यों है : विशालाक्षी मंदिर के पंडित राजनाथ तिवारी बताते हैं, माना जाता है कि विशालाक्षी मंदिर काशी के निर्माण से पहले यहां है, क्योंकि जब माता सती ने भगवान भोलेनाथ के अपमान के बाद पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दी थी तब, भगवान शिव ने माता सती को लेकर पत्नी वियोग में ब्रह्मांड भ्रमण करना शुरू किया था. इसके बाद भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के जल रहे शरीर के 51 टुकड़े हुए जो अलग-अलग जगह पर गिरे थे. उनमें काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास माता के नेत्र गिरे थे. जिसे विशालाक्षी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है.

कोलकाता के व्यापारी ने बनवाया था मंदिर : राजनाथ तिवारी बताते हैं कि मंदिर तो यहां काफी पहले से था, लेकिन संरक्षित और सुरक्षित नहीं था. यह बहुत विशाल रूप में नहीं था, यहां पर कोलकाता के एक व्यापारी नागरदास जी आए और उन्हें जब इस बारे में जानकारी हुई तो, उन्होंने इस मंदिर का भव्य निर्माण करवाया. इसको सुरक्षित संरक्षित करते हुए इसकी देखरेख शुरू की. उस वक्त उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि के लिए माधव प्रसाद दीक्षित और नागेश्वर तिवारी को नियुक्त किया था. इन्हीं की वंशावली आज भी यहां महंत और पुजारी का कार्य देख रही है.

काशी में बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी पहुंचते हैं.
काशी में बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी पहुंचते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

नाट्कोट्टम नगर क्षेत्र समिति तमिलनाडु ने कराया था जीर्णोद्धार : राजनाथ तिवारी बताते हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार 7 फरवरी 1908 को हुआ था. इसे नाट्कोट्टम नगर क्षेत्र समिति तमिलनाडु ने बनवाया था. उस वक्त हमारा और समिति के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था. जिसमें तय हुआ था कि मंदिर की देखरेख और रखरखाव का काम नाट्य कोट्टम क्षेत्र करेगा, जबकि मंदिर की आंतरिक व्यवस्था की जिम्मेदारी महंत परिवार पुजारी की होगी.

पीएम मोदी को भी लिखी थी चिट्ठी : पंडित राजनाथ तिवारी का कहना है कि मंदिर के नए कॉरिडोर के निर्माण की जानकारी उन्हें दी गई है. अभी बहुत ज्यादा नहीं पता है. फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी. जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मंदिर में जगह काम है. पहले मंदिर का विस्तारीकरण हो उसके बाद कॉरिडोर को इससे कनेक्ट किया जाए, ताकि यहां आने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.

