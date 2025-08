ETV Bharat / state

पहाड़ी से गिरी भारी चट्टान, दो घर क्षतिग्रस्त, खतरा अभी भी बरकरार - HIMACHAL LANDSLIDE

फागू गांव में चट्टान गिरने से दो घर क्षतिग्रस्त ( ETV Bharat )

Published : August 2, 2025 at 7:43 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 10:51 AM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश का जिला मंडी सबसे ज्यादा मानसून की मार झेल रहा है. बादल फटने से लेकर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का कहर झेल रहे मंडी जिले में कई जगहों पर जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. ताजा मामले में जिला मंडी की ग्राम पंचायत औट के फागू गांव में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पहाड़ी से अचानक एक विशालकाय चट्टान खिसक कर नीचे आ गिरी, जिससे गांव में दो घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है. मंडी में लैंडस्लाइड (ETV Bharat) बाल-बाल बची लोगों की जान स्थानीय लोगों के मुताबिक ये घटना शुक्रवार दोपहर को हुई, जब अधिकांश लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे थे. इस दौरान अचानक हुए इस लैंडस्लाइड से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए. जिस समय चट्टान गिरी, उस वक्त प्रभावित घरों में रह रहे परिवार के सदस्य पहले ही बाहर निकल आए थे, जिससे उनकी जान बच गई. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन को सूचित किया.

अभी भी नहीं टला खतरा सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है. जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी. फागू गांव के स्थानीय लोगों ने बताया कि गिरी हुई चट्टान अत्यंत भारी और विशाल थी, जिससे घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है. वहीं, क्षेत्र में अब भी चट्टानों के गिरने का खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने इलाके के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की है. भारी बारिश का अलर्ट गौरतलब है कि जबसे हिमाचल में मानसून की एंट्री हुई है. प्रदेश में तबाही का सिलसिला शुरू हो गया है. मंडी सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित जिला है. जिले की कई विधानसभा क्षेत्रों में भारी बारिश से आई प्राकृतिक आपदाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि अब यहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. लोगों के आशियाने छिन गए हैं. कई लोगों की मौत हो गई तो कई लोग अभी भी लापता हैं. मौसम विभाग ने आगामी 7 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है. ये भी पढ़ें: किसानों पर बरसात की मार, कहीं खेतों में घुसा मलबा, कहीं रास्ते टूटने से खराब हुई फल-सब्जियां

Last Updated : August 2, 2025 at 10:51 AM IST