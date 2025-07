ETV Bharat / state

रोहित गोदारा गैंग के दो गुर्गे हथियारों के साथ गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज से विदेश फरार होने की फिराक मे थे हिस्ट्रीशीटर - BOTH ACCUSED ARE HISTORYSHEETERS

गोदारा गैंग के गिरफ्तार गुर्गे ( ETV Bharat Churu )

चूरू: सादुलपुर पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण गिरोह के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इनसे फर्जी पासपोर्ट तथा दो विदेशी हथियार और नौ जिंदा कारतूस बरामद किए. गिरफ्तार दोनों आरोपी चूरू सदर और कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर हैं. ये बड़ी वारदात को अंजाम देकर विदेश भागने की फिराक में थे. आईपीएस निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान एजीटीएफ टीम की मिली सूचना पर पुलिस ने दूधवाखारा थाना क्षेत्र के लालासर निवासी 30 वर्षीय देवकरण उर्फ देवा को गिरफ्तार किया. उससे यूएसए निर्मित अवैध पिस्टल व दो जिंदा कारतूस और चूरू के घंटेल निवासी विजय सिंह से यूएसए निर्मित पिस्टल और सात जिंदा कारतूस बरामद किए. आईपीएस निश्चय ने बताया कि दोनों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्जनों अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. गिरफ्तार आरोपियों के पास फर्जी पासपोर्ट मिले. इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. दोंनों आरोपी रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के सक्रिय सदस्य हैं. रोहित गोदारा गैंग के गिरफ्तार गुर्गे (ETV Bharat Churu) पढ़ें: NIA को चकमा देकर विदेश भागा रोहित गोदारा का खास गुर्गा, कोलकाता से बनवाया फर्जी पासपोर्ट - FAILURE OF CHURU POLICE हिस्ट्रीशीटर ने दूसरे के पत्ते पर बनवाए फर्जी पासपोर्ट: सादुलपुर थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी देवकरण और विजय हिस्ट्रीशीटर हैं. देवकरण कई साल से चूरू में रहता है. वह कोतवाली थाना चूरू का हिस्ट्रीशीटर है. विजय सिंह उर्फ गंगासिह के खिलाफ चूरू सदर थाने में कई प्रकरण दर्ज हैं. आरोपी देवकरण के खिलाफ दुधवाखारा थाने में आपराधिक रिकॉर्ड होने से स्थायी पत्ते पर पासपोर्ट जारी नहीं होने के कारण दोनों ने लक्ष्मणगढ़ (Sikar) के फर्जी पते के दस्तावेज तैयार कर फर्जी पासपोर्ट तैयार करवाए.दोनों आरोपी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फर्जी पासपोर्ट से विदेश भागने की फिराक में थे. विजय फर्जी पासपोर्ट से एक बार विदेश जा भी चुका है. आरोपियों के खिलाफ महिला थाना चूरू, कोतवाली चूरू, सदर चूरू, दुधवाखारा व झुंझुनू के बिसाऊ में संगीन धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं.

