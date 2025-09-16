ETV Bharat / state

हल्द्वानी में छात्रसंघ के दो गुटों में जमकर चले लात-घूंसे, पुलिस ने फटकारी लाठियां

हल्द्वानी में छात्रों के बीच मारपीट ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

हल्द्वानी में छात्रसंघ के दो गुटों में जमकर चले लात-घूंसे (VIDEO- ETV Bharat)

कुमाऊं के सबसे बड़े छात्र संख्या वाले मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी में छात्रसंघ चुनाव को लेकर सरगर्मी देखी जा रही है. छात्रसंघ का चुनाव लड़ने वाले संभावित दावेदार अभी से अपने-अपने पक्ष में रैली और शक्ति प्रदर्शन कर छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला एबीवीपी और निर्दलीय के बीच में देखा जा रहा है.

हल्द्वानी: उत्तराखंड में आगामी 27 सितंबर को कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही कॉलेज में अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है. हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में भी छात्रसंघ चुनाव शक्ति प्रदर्शन के दौरान दो गुटों के छात्र आपस में भिड़ गए. जहां दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई. छात्रों ने एक-दूसरे को लात घूंसे भी चलाए. वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठी फटकारी. जिसके बाद स्थिति काबू में आया.

छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट: मंगलवार यानी 16 सितंबर को एमबीपीजी कॉलेज प्रांगण में छात्रसंघ अध्यक्ष के संभावित प्रत्याशी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया. तभी शक्ति प्रदर्शन के बीच दोनों गुटों के छात्र आपस में भिड़ गए. जहां दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह से लाठियां फटकार कर दोनों गुटों को अलग किया.

हल्द्वानी में शक्ति प्रदर्शन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

छात्रों में चले जमकर लात घूंसे: इस दौरान जमकर लात घूंसे भी चले. जिसमें कुछ छात्रों को मामूली चोटें भी आई है. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद रही पुलिस ने मामले को किसी तरह से शांत कराया. बताया जा रहा कि निर्दलीय प्रत्याशी अपना जुलूस लेकर जब कॉलेज में पहुंचा तो दूसरे दल के छात्र नेताओं के बीच आपस में विवाद हो गया.

छात्रों को समझाती पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इस दौरान अराजकता का माहौल भी देखने को मिला. गनीमत रही कि छात्र गुटों की भिड़ंत के दौरान किसी को गंभीर चोटें नहीं आई. मौके पर मौजूद पुलिस और पीएसी के जवानों ने किसी तरह से छात्रों को काबू पाया. वहीं, कॉलेज परिसर उसके आसपास के क्षेत्र में लिंगदोह कमेटी का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

हल्द्वानी में आपस में भिड़े छात्र (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"आगामी 27 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव होने हैं. 18 सितंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. चुनाव से संबंधित निर्देश जारी किए जा चुके हैं. साथ ही छात्रों के साथ बैठक लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं. लिंगदोह कमेटी के नियम से छात्रों को अवगत कराया गया है. उसके बाद भी कुछ छात्र नियम का उल्लंघन कर रहे हैं."- एनएस बनकोटी, प्राचार्य, एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी

"मंगलवार को अध्यक्ष पद के दो संभावित प्रत्याशियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर जुलूस निकाला. जहां जुलूस के अंतिम समय में दोनों छात्र गुट आपस में भिड़ गए. छात्र गुटों ने घटना को अवगत करा दिया है. जिसकी कॉपी पुलिस और शासन को भेजी गई है. आगे की कार्रवाई पुलिस और शासन स्तर पर की जाएगी. "- एनएस बनकोटी, प्राचार्य, एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी

