गोरखपुरः जिस उम्र में पढ़ाई और करियर को संवारने में आज के बच्चे जुटे हैं, उस उम्र में गोरखपुर के अति पिछड़े गांव की दो बेटियां शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनूठी पहल कर रही हैं. पिछले चार साल से पिपराइच विधान सभा के जंगल तिकोनिया नंबर दो गांव की अनीता निषाद और नंदिनी प्रजापति गांव की अनपढ़ महिलाओं को साक्षर बनाने के साथ गांव के बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हैं. बगीचे में चलने वाली पाठशाला में आने वाले महिलाओं और बच्चों से दोनों युवतियां फीस के बदले गांव में फैले और घर से निकलने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक लेती हैं. यह मुहिम धीरे-धीरे रंग लाने लगी है.

चार साल से जगा रहीं शिक्षा की अलखः अनीता ने इस मुहिम की शुरुआत तब की थी, जब वह 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और आज एमए की छात्रा है. इसी गांव की नंदिनी ने भी साथ देना शुरू किया जो अब ग्रेजुएशन कर रही है. गांव के एक छोटी सी बाग में यह दोनों मिलकर शाम 3:00 बजे के बाद अपनी पाठशाला लगाती हैं. यहां की सफाई, टाट-पट्टी बिछाना, बोर्ड लगाना और फिर उस पर अक्षरों और अंकों को प्रदर्शित करते हुए प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों या अनपढ़ महिलाएं को पेंसिल, कागज के सहारे सब कुछ सिखाकर आत्मविश्वासी बना रही हैं. जिसकी वजह से दोनों अपने गांव की चहेती बन गई है.

छात्रों के साथ दोनों खिलाड़ी भीः अनीता कुश्ती के खेल में भी रुचि रखती है तो नंदिनी एथलीट है. खेल के कई पायदान पर यह सम्मानित भी हो चुकी हैं. नारी शक्ति हो या फिर युवा खेल महोत्सव. इसमें इनकी प्रतिभा दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक झलकी है, जो इन्हें मिली सफलता के सर्टिफिकेट बताते हैं. अब यह दोनों अपनी पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के इस अभियान पर ही पूरा जोर दे रही हैं.

अनपढ़ महिलाओं को बनाया पारंगतः अनीता ने बताया कि जब वह पढ़ने लगी तो उसे पढ़ाई में खूब आनंद में आने लगा. लेकिन जो पढ़े-लिखे नहीं थे, चाहे उसकी मां हो या पास पड़ोस की चाची-दादी या फिर वह बच्चे जो स्कूल प्राइमरी में तो जाते थे, लेकिन सही से पढ़ना लिखना नहीं जानते थे. यह देखकर ठाना कि भले ही हमारा दो से तीन घंटा हर दिन इन्हें पढ़ाने में लग जाए, लेकिन हम इन्हें शिक्षित बनाकर रहेंगे. जब पढ़ाना शुरू किया तो लोगों की संख्या कम थी. लेकिन अब 100 से ज्यादा लोग उसकी पाठशाला में पढ़ते हैं.कुछ महिलाएं जो उसके पढ़ाने से पारंगत हो गई हैं अनीता ने बताया कि वह अपने गांव के अलावा पड़ोस के गांव में भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में जुट गई हैं.

60 क्विंटल प्लास्टिक कर चुकी दानः अनीता- नंदिनी मिलकर एलकेजी से कक्षा आठवीं तक के बच्चों को पढ़ा रही हैं. इस समय उनकी टीम में कुछ और लड़कियां भी वालंटियर के रूप में जुड़ गई हैं. अनीता-नंदनी सिर्फ शिक्षा ही नहीं दे रही हैं. यह इसके बदले गुरु दक्षिणा भी लेती हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण होता है. क्लास में जो भी महिला और बच्चे पढ़ाने आते हैं, वह अपने घर या आसपास में दिखने वाले या फेकें गए प्लास्टिक को लेकर आते हैं. जिसको एकत्र करके फिर से रिसायिल के लिए दिया जाता है. जिसकी वजह से अब गांव में प्लास्टिक नहीं दिखाई देता है. अनीता और नंदनी की टीम ने अब तक करीब 60 कुंतल प्लास्टिक डंप करके सड़क बनाने के काम में आने वाले तारकोल के लिए ले दे चुकी हैं.

सीएम योगी कर चुके हैं सम्मानितः अनीता और नंदिनी बताती हैं कि बहुत से ड्रॉप आउट बच्चे भी उनके यहां पढ़ने आते हैं. जिन्हें यह लगता है कि वह फेल हो जाएंगे और फिर वह अपने स्कूल में अच्छा नंबर लाते हैं. अनीता और नंदिनी को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अनोखी मुहिम चलाने के लिए वर्ष 2023- 24 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया था. दोनों अपने कुश्ती और एथलीट प्रतियोगिता के लिए भी विभिन्न मंच पर सम्मानित भी हो चुकी है.

महिलाओं को कर रहीं जागरूकः नंदिनी ने कहा कि बच्चों के बीच जाकर पढ़ना अच्छा लगता है. यही नहीं वह अपनी मां के साथ मिलकर महिलाओं में होने वाली माहवारी की समस्या और उसमें स्वच्छता को लेकर जागरूक करती हैं. इसके साथ ही महिलाओं में केले के रेशे से बने नैपकिन का भी वितरण करती हैं. नंदिनी ने कहा कि उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लोग मदद करें तो न सिर्फ शिक्षा का अलग जगेगा बल्कि सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी काम किया जा सकेगा.

मजदूर पिता करते हैं भरपूर सहयोगः अनीता और नंदिनी कहती हैं कि उनके इस काम में उनके माता-पिता का भरपूर सहयोग मिला. अनीता की मां कमला देवी और पिता रामानंद, नंदिनी के पिता बंसीलाल और माता राम सती अपनी बेटियों के इस अभियान में हौसला बढ़ाती है. अनीता करती है कि गांव के कुछ लोग उसके मां-बाप से यह कहते थे कि फालतू में समय बर्बाद कर रही है. इतना समय अपने पर देती तो और अच्छा करती. लेकिन आज इन्हें भी साक्षर बनाने के साथ खुद भी अच्छा कर रही हूं. मैं बीटीसी की अब ट्रेनिंग लेने जा रही हूं. नंदिनी कंप्यूटर कोर्स में हाथ आजमा रही है, जिससे बच्चों और महिलाओं को कंप्यूटर की भी जानकारी दी जा सके. दोनों की माताएं घरेलू महिला हैं, जबकि पिता मेहनत मजदूरी से परिवार का भरण पोषण करते हैं.

पढ़ाई में जीरो से हुई हीरोः गांव की पाठशाला में पढ़ने वाली प्रेमशीला कहती है कि दोनों बेटियों ने इतना पढ़ा दिया है कि वह पढ़ाई में जीरो से अब हीरो हो गई है. अनीता खुद ही उसे और महिलाओं को पढ़ाती हैं. हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और अनीता के हाथ को मजबूत करेंगे और किसी भी महिला को अशिक्षित नहीं रहने देंगे. इसी तरह बेचनी देवी कहती हैं कि उसे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है. पहले काले-काले ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा जाता था, समझ नहीं आता था लेकिन, अब वह अ से अनार आ से आम, ई से इमली तो गुणा, जोड़, घटाना भी करना सीख गई है. अभी और पढ़ना चाहती है.

बच्चियों की रोल मॉडलः अनीता और नंदिनी ने जब यह प्रयास शुरू किया तो एक निजी स्कूल में शिक्षक शिव शंकर यादव ने दोनों का खूब हौसला बढ़ाया. वह भी आज इनके परिश्रम को पुष्पित पल्लवित होते देखकर बेहद आनंदित हैं. वह कहते हैं कि अगर एक महिला पढ़ लिख लेती है तो समाज और देश में बहुत बड़ा बदलाव आता है. अनीता और नंदिनी आज अपने गांव और आस पड़ोस के बच्चियों की कहीं न कहीं रोल मॉडल बन चुकी हैं. इनके साहस, परिश्रम और अभियान के सभी कायल हैं.

