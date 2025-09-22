ETV Bharat / state

गोरखपुर में ईंट-भट्ठे पर मिट्टी लेने गईं दो बच्चियों की गड्ढे में डूबने से मौत, एक बच्चे की हालत नाजुक

एसएसआई इंद्रसेन सिंह ने बताया कि चौथी क्लास में पढ़ने वाली जिया और अनुष्का की गड्ढे में डूबने से मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
जिया और अनुष्का की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 11:29 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 11:37 PM IST

गोरखपुर: मिट्टी से खेलने के शौक ने गोरखपुर के दो बच्चियों को मौत की नींद सुला दिया. एक बच्चे की हालत गंभीर है. उसका इलाज चल रहा है. यह हादसा सिकरीगंज थाना क्षेत्र के पिंडरी गांव में सोमवार देर शाम हुआ.

खेलने के लिए मिट्टी लेने गए थे बच्चे: दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच खेलने के लिए मिट्टी लेने गए तीन मासूम बच्चे ईंट-भट्ठे पर पानी से भरे गड्ढे में डूब गए. इस हादसे में दो बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बतायी जा रही है.

ईंट-भट्ठे से मिट्टी लाती थीं बच्चियां: सिकरीगंज थाना के एसएसआई इंद्रसेन सिंह ने बताया कि चौथी क्लास में पढ़ने वाली दोनों लड़कियां मिट्टी का खेल पसंद करती थीं. वह अक्सर ईंट-भट्ठे की तरफ जाकर मिट्टी लाती थी. सोमवार शाम को जिया, अनुष्का और आर्यन पांडेय के साथ मिट्टी लेने के लिए ईंट भट्ठे पर गए थे. जिया और आर्यन सगे भाई बहन थे. अनुष्का जिया की दोस्त थी.

तीसरी बच्ची गांव की तरफ दौड़ी: जिस गड्ढे से तीनों मिट्टी निकालना चाह रहे थे. उसमें तीनों गिर गये और डूबने लगे. मौके पर मौजूद तीसरी बच्ची गांव की तरफ दौड़ी. गांव वाले जब तक उन्हें बचाने के लिए पहुंचे, तब तक दो बच्चियों जिया और अनुष्का की डूबने से मौत हो चुकी थी. आर्यन बुरी तरह तड़प रहा था. उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जानलेवा गड्ढों को भरवाया जाएगा: एसएसआई इंद्रसेन सिंह ने बताया कि इस मामले में बच्चियों के परिजनों की तरफ से पुलिस को कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है. जिस ईंट-भट्ठे पर यह हादसा हुआ है, वह काफी दिनों पहले बंद हो चुका था. भट्ठा मालिक से संपर्क करके जानलेवा गड्ढों को भरने को कहा जाएगा.

Last Updated : September 22, 2025 at 11:37 PM IST

