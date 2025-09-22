ETV Bharat / state

गोरखपुर में ईंट-भट्ठे पर मिट्टी लेने गईं दो बच्चियों की गड्ढे में डूबने से मौत, एक बच्चे की हालत नाजुक

जिया और अनुष्का की मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : September 22, 2025 at 11:29 PM IST | Updated : September 22, 2025 at 11:37 PM IST

गोरखपुर: मिट्टी से खेलने के शौक ने गोरखपुर के दो बच्चियों को मौत की नींद सुला दिया. एक बच्चे की हालत गंभीर है. उसका इलाज चल रहा है. यह हादसा सिकरीगंज थाना क्षेत्र के पिंडरी गांव में सोमवार देर शाम हुआ. खेलने के लिए मिट्टी लेने गए थे बच्चे: दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच खेलने के लिए मिट्टी लेने गए तीन मासूम बच्चे ईंट-भट्ठे पर पानी से भरे गड्ढे में डूब गए. इस हादसे में दो बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बतायी जा रही है. ईंट-भट्ठे से मिट्टी लाती थीं बच्चियां: सिकरीगंज थाना के एसएसआई इंद्रसेन सिंह ने बताया कि चौथी क्लास में पढ़ने वाली दोनों लड़कियां मिट्टी का खेल पसंद करती थीं. वह अक्सर ईंट-भट्ठे की तरफ जाकर मिट्टी लाती थी. सोमवार शाम को जिया, अनुष्का और आर्यन पांडेय के साथ मिट्टी लेने के लिए ईंट भट्ठे पर गए थे. जिया और आर्यन सगे भाई बहन थे. अनुष्का जिया की दोस्त थी.

