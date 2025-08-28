ETV Bharat / state

सिक्के निकालने के चक्कर में दो बच्चियां तालाब में डूबीं - GIRLS DROWNED IN POND

जोधपुर के पदमसागर तालाब में ऋषि पंचमी के दिन हुआ हादसा, पूजा के बाद सिक्के निकालते समय फिसलीं बच्चियां, मौके पर ही दम तोड़ा.

तालाब में डूबने से मौत
तालाब में डूबने से मौत (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
जोधपुर : एक दुखद हादसे में जोधपुर के ऐतिहासिक पदमसागर तालाब में दो मासूम बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. यह हादसा ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर उस समय हुआ, जब महिलाएं पूजा अर्चना के बाद जलाशय में सिक्के डाल चुकी थीं और बच्चियां उन्हें निकालने के लिए पानी में उतर गई थीं.

जानकारी के अनुसार, पदमसागर तालाब के पास रहने वाली चांदपोल बड़ी भील बस्ती की दो बच्चियां, जिनकी उम्र लगभग 8 से 10 साल बताई जा रही है, पूजा के बाद जलाशय के किनारे सिक्के निकालने पहुंची थीं. दोनों बच्चियां एक-दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरीं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे फिसलकर गहरे पानी में जा गिरीं. चूंकि दोनों बच्चियों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वे पानी से बाहर नहीं निकल सकीं.

पुलिस व सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चियों के शव बाहर निकाले गए. खांडा फलसा थानाधिकारी बलवंतराम ने बताया कि गुरुवार को पदमसागर में श्रीमाली समाज की महिलाएं पूजा कर रही थी. इस दौरान सिक्के भी जलाशय में डाले जाते हैं. पूजा समाप्त होने के बाद निकट स्थित चांदपोल बड़ी भील बस्ती की दो बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी से सिक्के निकालने के लिए सीढ़ियों पर उतरीं. अचानक दोनों फिसल गई जिसके बाद सीधे गहरे पानी में जा गिरीं. करीब 5 बजे के आसपास खांडा फलसा पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को इस हादसे की सूचना मिली थी. जिसके बाद टीमें मौके पर पहुंची को पानी में थोडी मशक्कत करनी पड़ी जिसके बाद शवों को बाहर निकलवाया जा सका. दोनों बच्चियों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं. उनके परिजनेां को सूचित किया गया हैं. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

