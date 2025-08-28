भीलवाड़ा : जिले के बड़लियास थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. नाहरगढ़ गांव के पास बह रही बनास नदी में गुरुवार दोपहर नहाने गई दो किशोरियां डूब गईं. हादसे के बाद ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसमें एक किशोरी का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरी की तलाश अभी भी जारी है.

बडलियास थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रजापत ने कहा कि बडलियास थाना क्षेत्र के नाहरगढ़ गांव के पास गुजर रही बनास नदी में गुरुवार दोपहर बाद नाहरगढ़ निवासी 18 वर्षीय अंशु कंवर पिता भंवर सिंह व 18 वर्षीय तन्नु सेन पिता कैलाश सेन अपनी कुछ सहेलियों के साथ बनास नदी में नहाने गई थी.

जहां नहाने के दौरान दोनों बालिकाएं नदी के गहरे पानी में चले जाने के चलते अंशु व तन्नु पानी में डूब गईं. इस दौरान साथ में आई बालिकाओं ने बालिकाओं के डूबने की सूचना गांव में दी जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बडलियास पुलिस को सूचना दी. इस दौरान स्थानीय गोताखोरों की मदद से बालिकाओं की तलाशी की, जिसमें अंशु कंवर का शव मिल गया. वहीं मांडलगढ़ से पहुंची एसडीआरएफ की टीम दूसरी बालिका तन्नु की नदी के पानी में तलाश कर रही हैं. अंशु कंवर के शव को बिगोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

वहीं दूसरी बालिका तन्नु सेन की नदी में तलाशी की जा रही है. हादसे के बाद नदी के किनारे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है. वहीं परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा. गत दिनों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मातृकुंडिया बांध से छोड़ा गया पानी गुरुवार को ही क्षेत्र से बनास नदी के जरिए होकर गुजर रहा है जिसके चलते नदी में पानी के बहाव मे बढ़ोतरी हुई है.

बनास नदी में गिरी महिला का दूसरे दिन मिला शव : राजसमंद में तेज बारिश के चलते उफान पर चल रही बनास नदी के मोही पुलिया पर गिरी महिला का चौबीस घंटे बाद गुरुवार सुबह पीपली आचार्यान में घाटी के पास शव मिला. एनडीआरएफ व सिविल डिफेंस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला. कांकरोली थाना प्रभारी हंसाराम सिरवी ने बताया कि राज्यावास निवासी निर्मला कंवर (55) पत्नी विजयसिंह रावल बनास नदी में बुधवार सुबह 11 बजे मोही से राज्यावास पुलिया से नीचे गिर गई थी. नदी में पानी के तेज बहाव के चलते बह गई. पुलिस व प्रशासन चौबीस घंटे से महिला की तलाश में जुटा था. गुरुवार करीब 11 बजे मोही पुलिया से करीब 3 किमी. दूर पीपली आचार्यान के पास घाटी में बनास नदी में झाड़ियों महिला का शव मिला.