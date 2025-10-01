पिथौरागढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ा हादसा, लैब में आग भड़कने से झुलसी दो छात्राएं
राजकीय पॉलिटेक्निक मूनाकोट में प्रैक्टिकल के दौरान लैब में भड़की आग, दो छात्राएं झुलसी, एक छात्र की भी बिगड़ी तबीयत
पिथौरागढ़: राजकीय पॉलिटेक्निक मूनाकोट में प्रैक्टिकल के दौरान लैब में आग भड़कने से फार्मेसी की दो छात्राएं झुलस गईं. जबकि, धुएं से एक अन्य छात्र की तबीयत बिगड़ गई. तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां से 30 फीसदी झुलसी एक छात्रा को एसटीएच हल्द्वानी रेफर किया गया है. हादसे का कारण लैब में स्पिरिट लैंप से ज्यादा मात्रा में इथेनॉल फ्यूल गिरना बताया जा रहा है.
जानकारी के मुताबिक, राजकीय पॉलिटेक्निक मूनाकोट में पहली बार फार्मेसी पढ़ाई जा रही है. मंगलवार यानी 30 सितंबर की सुबह 10 बजे से 12 छात्रों का लैब में प्रैक्टिकल चल रहा था. जहां तीन छात्र-छात्राएं प्रियंका ओली, सिमरन दिगारी और निखिल कुमार एक ग्रुप में प्रैक्टिकल कर रहे थे. तभी एक छात्रा ने स्पिरिट लैंप में इथेनॉल फ्यूल डाला तो अचानक आग भड़क उठी.
आग से प्रियंका और सिमरन झुलस गईं. जबकि, मुंह में धुंआ घुसने से निखिल की तबीयत बिगड़ गई. जिससे लैब में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. वहीं, पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य रवींद्र कुमार नरियाल आनन-फानन में तीनों को कार से जिला अस्पताल पिथौरागढ़ लेकर पहुंचे. जहां उनका उपचार शुरू किया गया.
झुलसी एक छात्रा हल्द्वानी रेफर: हादसे में झुलसी छात्राओं में से प्रियंका ओली की हालत ज्यादा खराब हो गई थी. ऐसे में उसे गंभीर हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया. जिस पर जिला अस्पताल में भर्ती छात्रा प्रियंका को परिजन हायर सेंटर ले गए.
वहीं, पिथौरागढ़ जिला अस्पताल के डॉक्टर आशु अवस्थी ने बताया कि हादसे में प्रियंका का चेहरा एवं शरीर का ऊपरी भाग मिलाकर करीब 30 फीसदी हिस्सा झुलसा है. ऐसे में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हल्द्वानी एसटीएच रेफर किया गया. जिस पर परिजन उसे लेकर रवाना हुए.
पिथौरागढ़ जिला अस्पताल के डॉक्टर आसिफ की मानें तो दो छात्र की स्थिति खतरे से बाहर है. उधर, कॉलेज प्रशासन के मुताबिक, छात्रा के हाथ में चोट होने के कारण प्रैक्टिकल के दौरान उसने लैब कोट नहीं पहना था. सामान्य कपड़ों के संपर्क में आने से आग फैल गई.
"लैब में प्रैक्टिकल के दौरान आग लगी थी. तीनों विद्यार्थियों को तत्काल जिला अस्पताल पिथौरागढ़ पहुंचाया गया. तीनों की स्थिति अब खतरे से बाहर है."- रवींद्र कुमार नरियाल, प्रधानाचार्य, पॉलिटेक्निक कॉलेज मूनाकोट
समय रहते पता लगने से टला बड़ा हादसा: राजकीय पॉलिटेक्निक मूनाकोट के लैब में लगी की समय से जानकारी मिलने से बड़ा हादसा टल गया. आग को भी बुझा लिया गया. समय रहते झुलसे छात्राओं को भी उपचार मिल गया. जिससे बड़ा हादसा टल गया.
