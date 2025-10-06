ETV Bharat / state

बरेली में रामगंगा में डूबीं 2 सहेलियां; नहाते समय गहरे पानी में समा गईं, एक किशोरी की लाश बरामद

बरेली : रामगंगा नदी में नहाने गईं 2 सहेलियां डूब गईं. शोर मचने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन तब तक दोनों गहरे पानी में समा चुकी थीं. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने गोताखोरों को बुलवा कर दोनों की तलाश शुरू कराई. कुछ देर के सर्च अभियान के बाद एक किशोरी को बरामद कर लिया गया. पुलिस और परिवार के लोग आनन-फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. वहां चिकित्सक ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरी सहेली की तलाश जारी है.

घटना बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई. इलाके के सितारगंज गांव की रहने वाली पूनम (17 साल) अपनी सहेली अनीता (16) के साथ गांव से कुछ दूरी पर रामगंगा नदी में नहाने के लिए गई थी. फरीदपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राधे श्याम ने बताया कि दोनों लड़कियों नदी में नहा रहीं थीं. इस दौरान संतुलन बिगड़ने पर दोनों गहरे पानी में समा गईं.

नदी के किनारे मौजूद पुलिस. (Photo Credit; POLICE)

गोताखोरों ने एक किशोरी को किया बरामद : थाना प्रभारी निरीक्षक के अनुसार आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ जुट गई. पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई. गोताखोरों को भी बुला लिया गया. घटना की जानकारी पर दोनों के परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए. गोताखोरों ने नदी में सर्च अभियान शुरू किया. कुछ देर की तलाश के बाद पूनम को गोताखोरों ने बरामद कर लिया.