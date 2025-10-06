बरेली में रामगंगा में डूबीं 2 सहेलियां; नहाते समय गहरे पानी में समा गईं, एक किशोरी की लाश बरामद
दूसरी किशोरी की तलाश में जुटे गोताखोर, एक ही गांव की रहने वाली थीं दोनों लड़कियां, ग्रामीणों में मातम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 1:36 PM IST
बरेली : रामगंगा नदी में नहाने गईं 2 सहेलियां डूब गईं. शोर मचने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन तब तक दोनों गहरे पानी में समा चुकी थीं. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने गोताखोरों को बुलवा कर दोनों की तलाश शुरू कराई. कुछ देर के सर्च अभियान के बाद एक किशोरी को बरामद कर लिया गया. पुलिस और परिवार के लोग आनन-फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. वहां चिकित्सक ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरी सहेली की तलाश जारी है.
घटना बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई. इलाके के सितारगंज गांव की रहने वाली पूनम (17 साल) अपनी सहेली अनीता (16) के साथ गांव से कुछ दूरी पर रामगंगा नदी में नहाने के लिए गई थी. फरीदपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राधे श्याम ने बताया कि दोनों लड़कियों नदी में नहा रहीं थीं. इस दौरान संतुलन बिगड़ने पर दोनों गहरे पानी में समा गईं.
गोताखोरों ने एक किशोरी को किया बरामद : थाना प्रभारी निरीक्षक के अनुसार आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ जुट गई. पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई. गोताखोरों को भी बुला लिया गया. घटना की जानकारी पर दोनों के परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए. गोताखोरों ने नदी में सर्च अभियान शुरू किया. कुछ देर की तलाश के बाद पूनम को गोताखोरों ने बरामद कर लिया.
नदी में सर्च अभियान जारी : पुलिस की मदद से परिवार के लोग पूनम को अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने पूनम को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जबकि अनीता का अभी तक पता नहीं चल पाया है. गोताखोर नदी में उसकी तलाश कर रहे हैं. अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है. वहीं घटना के बाद परिजनों के अलावा गांव के लोग भी गमगीन हैं.
अन्य जिलों में होती रहीं हैं ऐसी घटनाएं : इससे पूर्व बहराइच में पति समेत तीन लोगों की सरयू नदी में डूबकर मौत हो गई थी. कैसरगंज थाना क्षेत्र के ठाकुरपुरवा निंदीपुर के रहने वाले अजय (27) की पत्नी की मौत हो गई थी. 18 सितंबर को सरयू नदी के तट पर दसवां का कार्यक्रम हो रहा था. इसमें शामिल होने के लिए अजय, अंकुश (18) व गोपी (16) नाव से जा रहे थे. अचानक उनकी नाव डूब गई थी. इसमें तीनों की जान चली गई थी. वहीं आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 लोग डूब गए थे. इसमें 6 की लाश मिल चुकी है, अन्य की तलाश जारी है.
यह भी पढ़ें : बहराइच में पत्नी के दसवें में शामिल होने जा रहे पति समेत 3 की डूबकर मौत
यह भी पढ़ें : आगरा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसा; उटंगन नदी से एक और शव मिला, मृतकों की संख्या हुई 6, अन्य की तलाश जारी