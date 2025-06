ETV Bharat / state

फतेहपुर में दो दोस्तों की डूबने से मौत, पंप कैनाल में नहाने गए थे 6 दोस्त, मिर्जापुर में भी दो की जान गई - DEATH BY DROWNING IN THE RIVER

फतेहपुर जिला अस्पताल में मौजूद गमगीन परिजन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 9, 2025 at 10:54 PM IST 3 Min Read

फतेहपुर : पंप कैनाल में नहाने गए दो दोस्तों की डूबने से मौत हो गई. दोनों अपने चार दोस्तों के साथ घूमने आए थे. मामला असोथर थाना क्षेत्र के ऐझी गांव में हुआ. थरियांव थाना क्षेत्र के मिचकी गांव निवासी रुस्तम सिंह (20) पुत्र गुरुदत्त और फरीदपुर गांव में अपने मामा के घर आया अनुज (19) पुत्र गुलाब सिंह अपने चार अन्य दोस्तों के साथ दोपहर में पंप कैनाल घूमने गए थे. दोस्तों को डूबता देख मचाया शोर : इस दौरान सभी दोस्त कैनाल में उतरकर नहाने लगे. नहाते समय रुस्तम और अनुज गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. दोनों को डूबता देख उनके साथ मौजूद दोस्तों ने शोर मचाया. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह दोनों युवकों को पानी से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. रुस्तम के मामा अनंत कुमार सिंह ने बताया कि भांजा अपने छह दोस्तों के साथ पंप कैनाल घूमने गया था. वहां प्यास लगने पर वह पानी पीने के लिए कैनाल के पास गया, जहां उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर पड़ा. उसके बाद सभी दोस्त कैनाल में नहाने लगे. रुस्तम और अनुज गहराई में चले गए, जिससे डूब गए. स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर : स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अनुज की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि रुस्तम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया.