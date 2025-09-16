ETV Bharat / state

बलरामपुर में दोस्त की हत्या करने वालों को उम्रकैद की सजा, पैसों को लेकर हुआ था विवाद, सिर काटकर बस्ती में फेंक दिया था

बलरामपुर : जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 58-58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पैसे के विवाद में दोनों ने अपने दोस्त की हत्या कर दी थी. सिर काटकर बस्ती जिले में फेंक दिया था.

सरकारी वकील कुलदीप सिंह ने बताया कि 13 मार्च 2023 को बुद्धराम पाल पुत्र लक्ष्मण पाल ने जोरावरपुर बालपुर थाना कोतवाली देहात में लिखित तहरीरी दी थी कि इसुपुरवा बालपुर गांव के पश्चिम रोड के किनारे गन्ने के खेत में एक शव का धड़ पड़ा है, सिर कटा हुआ है. कोतवाली पुलिस ने अज्ञात में केस दर्ज किया और जांच शुरू की.

जांच-पड़ताल के दौरान मृतक की शिनाख्त अक्षय कुमार मिश्रा उर्फ विपुल मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी जियामऊ हजरतगंज थाना गौतमपल्ली, लखनऊ के रूप में हुई. घटना में दो अभियुक्तों गगनदीप पुत्र रमेश कुमार निवासी इन्दिरानगर थाना गाजीपुर, लखनऊ और राजेश पाल पुत्र राजेन्द्र पाल निवासी पचारीकला थाना रुधौली बस्ती को गिरफ्तार किया गया.