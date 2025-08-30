ETV Bharat / state

बरेली में ट्यूबवेल पर बैठकर तीन दोस्तों ने पी शराब, दो की मौत और एक की हालत गंभीर - BAREILLY NEWS

अस्पताल में भर्ती व्यक्ति फरीदाबाद से लाया था हरियाणा मार्का की शराब, पुलिस शराब की जांच पड़ताल में जुटी

सूरजपाल और रामवीर की मौत. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read

बरेली: जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में शराब पीने से दो किसान दोस्तों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है. तीनों ने शुक्रवार को दिन में एक साथ खेत में बैठकर शराब पी थी. मौके से हरियाणा मार्का शराब की खाली बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली है. जहरीली शराब की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को कब्जे में लेकर जांच के लिए लैब भेजा है. इसके साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

सीओ आंवला नितिन कुमार के मुताबिक, अलीगंज थाना क्षेत्र के तिराई दत्त नगर निवासी भगवान दास (38), सूरजपाल (60) और रामवीर (40) शुक्रवार की सुबह ट्यूबवेल पर एक साथ शराब पी. शराब पीने से कुछ समय बाद तीनों की हालत खराब हुई तो उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां सूरजपाल और रामवीर की मौत हो गई. जबकि भगवान दास की हालत गंभीर है.

परिजन और सीओ आंवला नितिन कुमार ने दी जानकारी. (ETV Bharat)

परिजन बद्री प्रसाद ने बताया कि भगवानदास कहीं से एक शराब की बोतल लेकर आया था. भगवानदास ने ही उनके भाई सूरजपाल और रामवीर को शराब पिलाई थी. इसके बाद ही तीनों की तबीयत खराब हुई. अस्पताल में इलाज के दौरान उसके भाई और रामवीर ने दम तोड़ दिया.

सीओ आंवला नितिन कुमार ने बताया कि तिराई दत्त गांव के प्रधान द्वारा शुक्रवार रात्रि 9 बजे अलीगंज थाने को सूचना दी गई कि उनके गांव के भगवान दास, सूरजपाल और रामवीर गांव के ही ट्यूबवेल पर सुबह 8 बजे शराब पी रहे थे. शराब पीने के 4 घंटे बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी तो नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां शाम 6 बजे मौत हो गई. जबकि सूरजपाल और भगवान दास का इलाज चल रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. वहीं, शनिवार की सुबह सूरजपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि भगवानदास का इलाज चल रहा है.

सीओ ने बताया कि जांच में पता चला है कि भगवानदास फरीदाबाद में काम करते हैं, जहां से गुरुवार की शाम को आए थे और हरियाणा मार्का की शराब की बोतल लाए थे. इसके बाद तीनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डालकर शराब पी थी. गांव और पूरे के लोगों से पूछताछ की गई है और कोई भी शराब पीने से बीमार नहीं हुआ है. एक टीम को शराब के बारे में पता करने के लिए हरियाणा भेजा गया है. इसके साथ ही शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

